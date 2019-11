Vereadores votam hoje PL que institui em Campo Grande o Selo Empresa Solidária

Sessão Ordinária acontece às 9 horas - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam, na Sessão Ordinária desta terça-feira (12), nove Projetos.

Em segunda discussão e votação, os vereadores analisam quatro Projetos. O Projeto de Lei n. 9.192/19, que revoga e acrescenta dispositivos a lei nº 4.416, de 16 de novembro de 2006, institui a Semana Municipal de Segurança nas escolas do município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta é de autoria do vereador Delegado Wellington.

E o Projeto de Lei n. 9.379/19, que institui o “Programa Adote um Playground para Crianças com Deficiência” no município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Dr. Cury, Otávio Trad, João César Mattogrosso e Wiliam Maksoud.

Também, analisam em segunda discussão e votação, o Projeto de Lei n. 9.381/19, que altera para “Rua Francisco Goulart” a denominação da Rua número 01, no Parque Novo Século, nesta Capital. A proposta é de autoria do vereador William Maksoud.

E, ainda, o Projeto de Lei n. 9.389/19, que altera e acrescenta dispositivos à lei 5.194, de 25 de junho de 2013. A proposta é de autoria do vereador Prof. João rocha.

Já em primeira discussão e votação, os parlamentares analisam mais cinco Projetos. O Projeto de Lei n. 9.405/19, que dispõe sobre a Política Municipal de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento de startups e dá outras providências”. A proposta é de autoria dos vereadores Papy, William Maksoud e Odilon de Oliveira.

E, ainda, o Projeto de Lei n. 9.436/19, que autoriza o Poder Executivo a instituir o “Selo Empresa Solidária Com a Vida” no município de Campo Grande/MS e dá outras providências. A proposta é de autoria do vereador Carlão.

Também o Projeto de Lei n. 9.479/19, que denomina de “Praça Luiz Oscar Wielewicki”, área localizada no Bairro Jardim Autonomista, nesta Capital. A proposta é de autoria do vereador Veterinário Francisco.

E o Projeto de Lei n. 9.481/19, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal da Dança em Campo Grande-MS. A proposta é de autoria do vereador Cazuza.

Por fim, ainda em primeira discussão e votação, os vereadores votam o Projeto de Lei n. 9.485/19, que dispõe sobre a obrigatoriedade de expor os direitos dos doadores e dá outras providências. A Proposta é de autoria do vereador William Maksoud.

Palavra Livre – A sessão contará ainda com a participação da Enfermeira do Hospital do Amor, Esthefane Guimarães Uchoa, que discorrerá sobre a Campanha Anual “Passos que Salvam, em prol da conscientização sobre a importância do diagnóstico do câncer infantojuvenil. O convite para falar do tema foi feito pelo vereador Pastor Jeremias Flores.

Serviço – A Sessão Ordinária será nesta terça-feira, dia 12 de novembro, às 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms