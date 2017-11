Vereadores votam dois Vetos e oito Projetos na sessão ordinária desta terça-feira

A sessão ordinária será realizada a partir das 9 horas - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam dois Vetos e oito Projetos na sessão ordinária desta terça-feira (14).

A sessão contará com a participação do educador físico, Felipe Augusto da Costa Souza, que fará uso da Tribuna para discorrer sobre o Projeto de Lei "Programa Arte com Pneus". O convite foi feito pelo vereador Delegado Wellington.

Em única discussão e votação serão votados dois Vetos parciais do Poder Executivo. O Veto Parcial ao Poder Executivo ao Projeto de Lei n. 8.552/17, que autoriza a criação da Biblioteca Itinerante - Manoel de Barros no município de Campo Grande-MS e dá outras providências. A proposta é de autoria do autoria da vereadora Dharleng Campos.

Também o Veto Parcial ao Poder Executivo ao Projeto de Lei n. 8.474/17, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa "Escola para o Sucesso", no município de Campo Grande – MS. A proposta é de autoria do vereador Carlão.

Em segunda discussão e votação serão votados outros quatro Projetos. O Projeto de Lei n. 8.539/17, que estimula a agricultura urbana no município de Campo Grande – MS, e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Ademir Santana, Prof. João Rocha, Dr. Lívio e Eduardo Romero.

Ainda o Projeto de Lei n. 8.542/17, que autoriza o Poder Executivo a regulamentar a profissão de condutor de ambulância no âmbito do município de Campo Grande- MS. A proposta é de autoria dos vereadores Fritz e João César Mattogrosso.

O Projeto de Lei n. 8.543/17, de autoria do vereador André Salineiro, que institui a Semana Municipal da Justiça Restaurativa.

E o Projeto de Lei n. 8.545/17, substitutivo ao Projeto de Lei n. 8.471/17, que institui o Programa “Pracão” em praças e parques públicos de Campo Grande/MS, e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Lucas de Lima, Veterinário Francisco e Eduardo Romero.

Já em primeira discussão e votação serão votados quatro Projetos. O Projeto de Lei n° 8.604/17, de autoria da vereadora Enfermeira Cida Amaral, que institui a Semana de Prevenção de Queimaduras no município de Campo Grande a ser realizada anualmente na primeira semana de junho e dá outras providências.

O Projeto de Lei n. 8.610/17, de autoria do vereador Chiquinho Telles, que acrescenta o art. 6º-A, na Lei nº 5.805, de 22 de março de 2017, para dispor sobre a reserva de vagas para as pessoas com 50 (cinquenta) anos de idade ou mais no Programa de Inclusão Profissional (Proinc).

Também o Projeto de Lei n. 8.616/17, de autoria dos vereadores André Salineiro e Eduardo Romero, que dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito do município de Campo Grande, a colocação de placa em obra pública municipal paralisada contendo exposição dos motivos de interrupção.

E, por fim, o Projeto de Lei n. 8.618/17, de autoria do vereador Junior Longo, que institui o Programa de Prevenção e Combate ao 2º abandono no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências.

Serviço - A sessão ordinária desta terça-feira (14) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.