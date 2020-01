Vereadores votam dois Projetos na primeira sessão ordinária de 2020

Primeira sessão do ano será na terça-feira - Divulgação

Pelo menos dois Projetos de Lei estão previstos para votação pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande na terça-feira, dia 4 de fevereiro, quando ocorre a primeira sessão ordinária de 2020. No dia anterior, segunda-feira, 3 de fevereiro, a Casa de Leis promove a sessão inaugural dos trabalhos legislativos.

Na terça-feira, os vereadores votam, em primeira discussão, o Projeto de Lei 8.851/18, do vereador Pastor Jeremias Flores, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 4.494/07 e dá outras providências. A proposta transfere a Semana da Mobilização em Defesa dos Direitos dos Deficientes para a semana de 21 de setembro, quando ocorre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Ainda, em primeira discussão e votação, os vereadores avaliam o Projeto de Lei 8.868/18, que dispõe sobre o hasteamento da bandeira de Campo Grande, bandeira do Brasil e entoação do Hino Nacional Brasileiro e do Hino à Campo Grande nas escolas de ensino de 1º grau da Rede Municipal de Ensino e escolas privadas. A proposta é do vereador William Maksoud e prevê que o ato seja realizado uma vez na semana, no início das aulas.

Serviço - A Sessão Ordinária será realizada na terça-feira, dia 4 de fevereiro, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms