Vereadores votam dois Projetos e dois Vetos na sessão desta quinta-feira

A sessão ordinária será realizada a partir das 9 horas - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam dois Projetos de Lei e dois Vetos do Executivo Municipal na sessão ordinária desta quinta-feira (19).

Em única discussão e votação serão analisados, o Veto Parcial do Poder Executivo Municipal ao Projeto de Lei n. 8.421/17, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal de Campo Grande – MS para implantar equipamentos esportivos e de lazer adaptados para alunos com necessidades especiais nas escolas municipais. A proposta é de autoria do vereador Cazuza.

E o Veto Total do Poder Executivo ao Projeto de Lei n. 8.504/17, que institui o “Programa Conviver” no Município de Campo Grande – MS e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Carlão e Valdir Gomes.

Já em primeira discussão e votação serão analisados dois Projetos de Lei. O Projeto de Lei n. 8.512/17, de autoria do vereador Delegado Wellington, que autoriza O poder Executivo Municipal a criar o Fundo Municipal para adequação urbana de acessibilidade no município de Campo Grande-MS e dá outras providências.

E o Projeto de Lei n. 8.543/17, de autoria dos vereadores André Salineiro e Eduardo Romero, que institui a Semana Municipal da Justiça Restaurativa.

A sessão contará ainda com a participação da presidente do Conselho Municipal do Idoso, Maria Neide Araújo Silva, que usará a Tribuna para discorrer sobre a situação atual dos idosos na Capital.

Serviço – A sessão ordinária será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiúka Park.