Vereadores votam dois Projetos de Lei na sessão desta terça-feira

A sessão acontece a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso / Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam dois Projetos de Lei na Sessão Ordinária desta terça-feira (19).

Em primeira discussão e votação serão analisados em Plenário o Projeto de Lei n. 8.503/17, de autoria dos vereadores Dr. Lívio e André Salineiro, que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa, crimes contra a administração pública, corrupção e dá outras providências.

E o Projeto de Lei n. 8.552/17, de autoria da vereadora Dharleng Campos, que autoriza a criação da Biblioteca Itinerante - Manoel de Barros no município de Campo Grande e dá outras providências.

A sessão contará ainda com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (SEDESC), Luiz Fernando Buainain, que usará a Tribuna para falar sobre as áreas existentes disponíveis ao Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (PRODES).

Serviço - A sessão ordinária desta terça-feira (19) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiuka Park.

