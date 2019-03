Vereadores votam cinco Projetos na sessão ordinária desta quinta-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam cinco Projetos de Lei pautados para discussão na sessão ordinária desta quinta-feira - Foto: Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam cinco Projetos de Lei pautados para discussão na sessão ordinária desta quinta-feira (14).

A convite do vereador Delegado Wellington, fará uso da Palavra, o diretor da Associação dos Recicladores, Edilson Paulon, que ocupará a Tribuna para falar sobre as ações da instituição sem fins lucrativos Recic.LE.

Em única discussão e votação, serão votados quatro Projetos, todos de autoria do Poder Executivo Municipal. O Projeto de Lei n. 9.163/18, autoriza a doação de imóvel público, com encargos, bem como a redução/isenção de tributos à empresa Brasráfia Indústria e Comércio de Embalagens Ltda., no âmbito do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

O Projeto de Lei n. 9.164/18, que autoriza a doação de imóvel público, com encargos, Bem como a redução de tributos à empresa Souza & Oliveira Materiais de Construção Ltda, no âmbito do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

Também Projeto de Lei n. 9.165/18, que autoriza a doação de imóvel público, com encargos, bem como a redução de tributos à empresa MS Selantes e Fixadores Ltda - ME, no âmbito do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

E o Projeto de Lei n. 9.167/18, que autoriza a doação de imóvel público, com encargos, bem como a redução de tributos à empresa Ricardo Thomazini Hernandes ME, no âmbito do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes).

Por fim, em segunda discussão e votação, será votado o Projeto de Lei n. 9.069/18, institui nas escolas da rede municipal de ensino o Programa Escola Avisa com intuito de comunicar aos pais ou responsáveis a ausência do aluno na escola. A proposta é de autoria dos vereadores Valdir Gomes e Delegado Wellington.

Serviço – A sessão ordinária de quinta-feira (14) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiúka Park. A sessão terá transmissão ao vivo pelo Facebook, pela página: www.facebook.com/camaracgms