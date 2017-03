"Vereadores são nossos olhos nos municípios", diz deputada em seminário

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) participou hoje (30) da abertura do 2º Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul, que aconteceu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.



Em seu discurso, ela lembrou que iniciou sua carreira como vereadora, figura que ela classifica como uma ponte entre o poder público e a população.



"Estive dos dois lados da cadeira. Fui vereadora e fui prefeita de Eldorado, então entendo esse sentimento, de quem vive na comunidade, solicita os recursos e leva as reivindicações da população ao poder Executivo", comentou.



Mara Caseiro também elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo presidente da UCVMS (União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul), Jeovani Vieira (PSD - Jateí), ressaltando que as portas da Assembleia Legislativa estão sempre abertas para mediar os pedidos apresentados e revertê-los em emendas e recursos para os municípios.



"Vocês são nossos olhos nos municípios, uma ponte com a população", disse.



O evento contou com a presença do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), que aproveitou a ocasião para anunciar o Programa de Investimentos em Infraestrutura e Logística que beneficiará os 79 municípios.



Até 31 de março serão realizadas palestras e debates com vistas a estimular a “boa vereança”, por meio de capacitações e troca de informações entre os parlamentares. No último dia do evento, está marcada a eleição para escolha da nova diretoria da UCVMS, biênio 2017/2019.



FCO



Mara Caseiro também participou esta manhã da abertura da Caravana do FCO/Banco do Brasil (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.



Este ano, o Banco do Brasil destinará R$ 10,3 bilhões para financiar projetos relacionados aos setores mineral, industrial, agropecuário, agroindustrial, turístico, comercial e de serviços.

Para Mato Grosso do Sul, foram disponibilizados R$ 2,3 bilhões para financiamentos nas áreas rural e empresarial.

