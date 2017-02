Vereadores em Rio Verde de Mato Grosso participam da abertura do ano letivo

Vereadora Lidiane Farias (PPS), e o vereador e presidente da Câmara, Anivaldo de Moraes (PSC), participaram da abertura do ano letivo de 2017 no Auditório da Prefeitura Municipal / Divulgação

Na última segunda-feira (06), a vereadora Lidiane Farias (PPS), e o vereador e presidente da Câmara, Anivaldo de Moraes (PSC), representado a Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso-MS, participaram da abertura do ano letivo de 2017 no Auditório da Prefeitura Municipal.

O evento contou também com a presença do prefeito Mario Kruger (PSC), além de diretores, professores, servidores, e apoiadores da educação e foi marcado pelo otimismo em um evento muito bem organizado pela secretária municipal de Educação Cultura e Esportes, Ana Andrade da Conceição.

A vereadora Lidiane Farias, ao fazer uso da palavra enfatizou a importância do professor na educação do nosso país, pois os alunos de hoje serão os profissionais de amanhã, ressaltando a importância do comprometimento dos profissionais em Educação, do trabalho em equipe, do respeito e humildade no exercício da tão importante profissão.

“Desejo ainda muitas bênçãos para o ano letivo de 2017, e como vereadora, disponibilizo o meu mandato para juntos buscarmos mais valorização e qualificação para a Educação de Rio Verde”, destacou Lidiane.

O vereador Nivaldinho, parabenizou a secretária pelo evento e desejou um ano de muitas realizações na educação municipal, colocando também a Casa de Leis a disposição de todos para somar na busca de melhorias para fortalecer cada vez mais a Educação a Cultura e o esporte no município.

Na ocasião, o prefeito Mario Kruger, declarou estar orgulhoso das escolas municipais e que além de proporcionar uma melhor merenda, aos filhos e filhas dos cidadãos da cidade o objetivo é a cada dia proporcionar uma educação de qualidade, com o uso de recursos tecnológicos e capacitação dos professores.

Veja Também

Comentários