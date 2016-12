Vereadores eleitos serão empossados em solenidade no dia 1° e elegem Mesa Diretora

Após a posse dos vereadores e do prefeito, os parlamentares irão se deslocar para a sede da Câmara Municipal, onde votarão a composição da nova Mesa Diretora para a 10ª Legislatura (biênio 2017-2018) / Assessoria

Os 29 vereadores eleitos nas eleições de 2016 serão empossados em solenidade realizada no próximo dia 1º de janeiro de 2017 (domingo), às 17 horas, no Centro de Convenções “Rubens Gil de Camillo”, no Parque dos Poderes.

No evento solene serão empossados ainda o prefeito Marcos Trad (PSD) e a vice-prefeita Adriane Lopes (PEN), além dos novos secretários municipais.

Após a posse dos vereadores e do prefeito, os parlamentares irão se deslocar para a sede da Câmara Municipal, onde votarão a composição da nova Mesa Diretora para a 10ª Legislatura (biênio 2017-2018). A Mesa Diretora da Casa de Leis é composta de sete cargos (presidente, vice-presidente, 2° vice-presidente, 3° vice-presidente, 1° secretário, 2° secretário, 3° secretário). A nova Mesa Diretora será eleita pela maioria absoluta (metade mais um) dos membros da Câmara (15 votos).

Serviço – A eleição da Mesa Diretora acontecerá no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiúka Park.

Confira a lista dos vereadores que serão empossados:

André Luis Sanches Salineiro

Odilon de Oliveira Júnior

Loester Nunes de Oliveira

Gilmar Neri de Souza

Livio Viana de Oliveira Leite

Luiz Carlos Correia de Lima

Epaminondas Vicente Silva Neto

João Batista da Rocha

Elias Longo Júnior

Ademir Santana Delmondes

João César Matto Grosso Pereira

Roberto Santana dos Santos

Wellington de Oliveira

Vinicius de Siqueira

Antonio Ferreira da Cruz Filho

Valdir João Gomes de Oliveira

Carlos Augusto Borges

Francisco Gonçalves de Carvalho

Jeremias Flores dos Santos

Ayrton de Araújo

Francisco Almeida Teles

Derly dos Reis de Oliveira

William Maksoud Neto

Paulo Siufi Neto

Hederson Fritz Morais da Silveira

Dharleng Campos de Oliveira

Otávio Augusto Trad Martins

Eduardo Pereira Romero

Maria Aparecida de Oliveira do Amaral

