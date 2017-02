Vereadores discutem importância da agricultura familiar no desenvolvimento de São Gabriel do Oeste

Durante a reunião, ficou definida uma coordenação geral para dar os encaminhamentos para o encontro municipal em São Gabriel do Oeste, marcado para o dia 16 de março, às 13h30. O local para realização do evento ainda não foi definido / Divulgação/Assessoria

O vereadores da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste participaram, na manhã desta quarta-feira (22), de um encontro com trabalhadores da agricultura familiar e representantes de diversas entidades envolvidas com o setor. O objetivo é preparar o município para sediar um encontro com diversas autoridades federais para discutir a importância da agricultura no desenvolvimento da cidade e do Estado.

A iniciativa é da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf-MS), que pretende levar representantes de São Gabriel do Oeste, para a 1ª Jornada Estadual da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do MS, evento que será realizado no dia 8 de abril, em Campo Grande.

Durante a reunião, ficou definida uma coordenação geral para dar os encaminhamentos para o encontro municipal em São Gabriel do Oeste, marcado para o dia 16 de março, às 13h30. O local para realização do evento ainda não foi definido.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Valdecir Malacarne e o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Lucio Lagemann, irão integrar a coordenação e ficaram responsáveis para elaboração de reuniões e definição de um representante para fazer apresentação de dados da agricultura familiar do município.

De acordo com a secretária executiva da Fetraf-MS, Andrea Cirlene Leite, a ideia é reunir famílias envolvidas, órgãos públicos , sindicatos e associações existentes na cidade para debaterem a importância da agricultura familiar e buscar apoio da sociedade civil para as demandas. "Agricultura familiar, quem não depende dela para viver", resume a campanha.

Deputados federais, senadores e outras autoridades estão entre os convidados para o encontro municipal, porém, os nomes ainda não foram divulgados. Para o encontro estadual foram convidados representantes da Secretaria Especial da Agricultura, Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, Ministério Público Federal (MPF), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), além de toda bancada federal e estadual, prefeituras e secretarias municipais.

A reunião desta quarta-feira (22) ocorreu no plenário Joaquim Honório Sobrinho e contou com a presença dos vereadores Fernando Rocha, Luizinho do Ferro Velho, Roberto Emiliani, Ramão Gomes e Vagner Trindade, além de outras autoridades do município.

