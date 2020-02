Vereadores destacam trabalho para a população e estabilidade entre poderes

Abertura dos trabalhos legislativos de 2020 aconteceu nesta manhã - Divulgação

Um ano de muito trabalho, mantendo o foco de atender aos anseios da população. Esta é uma das metas salientadas pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande nesta segunda-feira (3), na abertura dos trabalhos legislativos de 2020. Durante a sessão solene inaugural, o prefeito Marquinhos Trad entregou aos parlamentares o relatório de gestão referente ao ano de 2019, apresentando a situação atual do Município, com os dados das finanças e principais investimentos.

O vereador Prof. João Rocha, presidente da Câmara Municipal, destacou o trabalho dos vereadores para representar cada cidadão. “Esses homens e mulheres têm se debruçado no sentido de estudar, discutir, propor e avaliar os projetos encaminhados, que são ferramentas importantes para o prefeito fazer o trabalho que vem fazendo na cidade, de recuperação, de resgate de cidadania. Nesta Casa, os vereadores têm cuidado dessa cidade como cuidam da sua casa. É nossa obrigação, nossa responsabilidade”, ressaltando a consciência em paz de cumprir com as obrigações.

O presidente acrescentou ainda o entendimento entre os poderes, algo que gera estabilidade e leva ao “desenvolvimento, qualidade de vida e respeito ao cidadão”. O vereador falou ainda das perspectivas para 2020. “Um ano difícil onde vamos estar enfrentando as urnas, mas enfrentar urnas é receber o povo que faz suas escolhas democraticamente. Seremos avaliados, essa é nossa grande prova, nosso vestibular”, afirmou, ressaltando, que não deixarão de cumprir as obrigações até o dia 31 de dezembro de 2020.

Metas - Os representantes de algumas bancadas também reforçaram as metas e perspectivas para este ano, salientando a busca pelo trabalho harmônico. A vereadora Dharleng Campos desejou um ano de muita paz e trabalho em 2020 para atender aos anseios da população. “Somos representantes do povo campo-grandense, então manteremos nosso olhar focado para atender todos vocês”, disse.

Pelo PSB, o vereador Carlão enfatizou a importância de o Legislativo trabalhar em harmonia com o Executivo, pois, na sua avaliação, a cidade só ganha com isso. “Os vereadores têm dado condições legais para o Executivo desempenhar suas funções. Não ficou um projeto parado, alguns foram votados em urgência, mas com responsabilidade. Temos também derrubado vetos. A Câmara tem sido parceira, mas independente. Vamos continuar apresentando demandas, porque são reivindicações da população”, disse.

A presença de lideranças comunitárias na Casa de Leis foi ressaltada pelo vereador Chiquinho Telles, durante seu discurso, quando relembrou o período em que foi presidente de bairro. “A gente cobrava muito e eu era ansioso demais. Achava que tinha que tapar buraco no outro dia, podar árvore. Fui eleito e reeleito, depois fiquei 12 anos tentando ser vereador. Achava que, como vereador, eu ia asfaltar todos os bairros rapidamente. Descobri que não era assim. O orçamento é curto. Há discussão, um bolo que temos de dividir pela cidade, pois são mais de 800 bairros e parcelamentos. A cidade ainda não está do jeito que desejamos, mas queremos melhorar e continuar de mãos dadas, Câmara e Prefeitura”, disse.

O vereador Pastor Jeremias Flores destacou as boas intenções para Campo Grande. “Nossa intenção não é simplesmente atender evangélicos, mas toda Campo Grande. Temos convicção de que tem sido um colegiado vitorioso. Essa Casa com certeza se atina para o que foi colocada aqui”, disse.

O vereador Dr. Wilson Sami ressaltou que os vereadores pretendem manter o mesmo espírito de trabalho e compromisso. “Todos nós, nos lançamos representantes do povo com esse espírito. Só peço que Deus nos abençoe, inclusive o Executivo, para conduzir com altivez e responsabilidade o compromisso da urna”, disse.

O vereador Ayrton Araújo do PT ressaltou que a Casa se pautou em aprovar projetos de lei que fossem bons para Campo Grande. “Quero desejar a todos um 2020 de sucesso, de muita luz em nosso caminho, que o Espírito Santo não deixe ninguém no escuro, que nos conduza com muita sabedoria para tocarmos nosso trabalho aqui nessa Casa, como o trabalho que foi feito nesses três anos, com muito empenho e muito esforço para uma cidade muito melhor junto com Executivo”, disse.

Em nome da bancada do PSDB, o vereador João César Mattogrosso parabenizou o trabalho da Câmara em sintonia com o Executivo. “Sabemos como encontramos essa cidade em 2017 e sabemos como essa cidade hoje se encontra, sabemos também que muito ainda precisa ser feito. E com muita responsabilidade e trabalho vamos fazer que Campo Grande fique cada vez melhor”, disse.

A solenidade contou ainda com a participação do defensor público geral de Mato Grosso do Sul, Fabio Rogerio Rombi, secretário especial de Governo, Carlos Alberto de Assis, representando o governador Reinaldo Azambuja, conselheiro do Tribunal de Contas, Waldir Neves, que falou representando o presidente Iran Coelho das Neves, além de vários secretários municipais e lideranças comunitárias.

O conselheiro Waldir Neves destacou que os vereadores são os principais aliados, no trabalho de controle e fiscalização. “Nós queremos fazer trabalho de fiscalização em comum acordo. A punição é a última arma que queremos usar. Buscamos o diálogo”, afirmou, exemplificando que nem sempre a condenação é suficiente para recuperar o recurso mal gasto. “Somos órgão pedagógico, para orientar o gestor, que na maioria das vezes é punido por falta de conhecimento, por falta de equipe técnica ou planejamento adequado. Não podemos ser órgão para criar dificuldade, mas para ajudar município e cidadão”, afirmou o conselheiro.