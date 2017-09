Vereadores de Campo Grande votam hoje criação da Central De Acolhimento ao Turista Vítima de Violência

A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso / Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam seis Projetos e um Veto na sessão ordinária desta terça-feira (5).

Em única discussão e votação será votado o Veto Parcial do Poder Executivo ao Projeto de Lei n. 8.440/17, que dispõe sobre a publicação no site oficial da Prefeitura de Campo Grande e em todas as unidades de saúde, da relação de medicamentos existentes, daqueles em falta e o local onde encontrá-los na rede municipal de saúde, e dá outras providências. A proposta foi apresentada pelo vereador André Salineiro.

Já em segunda discussão e votação serão votados três Projetos. O Projeto de Lei nº 8.426/17, de autoria do vereador Betinho, que institui o Dia Municipal dos Direitos Humanos no município de Campo Grande - MS e dá outras providências.

Também o Projeto de Lei n° 8.490/17, de autoria do vereador Delegado Wellington, que cria no âmbito da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social - Sesde a Central De Acolhimento ao Turista Vítima de Violência - CATVV, na forma que indica.

E o Projeto de Lei n° 8.574/17, de autoria do vereador Veterinário Francisco, que institui o Dia Municipal do Zootecnista e dá outras providências.

Por fim, em primeira discussão e votação serão votados outros três Projetos. O Projeto de Lei nº 8.408/17, de autoria do vereador William Maksoud, que encampa a rua compreendida entre a Avenida Presidente Castelo Branco e a Rua Mario Valentim, passando a ser denominada de Rua do Franjinha nesta capital, bairro Parcelamento Bosque de Avilan.

O Projeto de Lei n° 8.474/17, de autoria do vereador Carlão, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Escola para o Sucesso pela Câmara Municipal de Campo Grande/MS.

E o Projeto de Lei n° 8.489/17, de autoria do vereador Delegado Wellington, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a implantação e operacionalização de drones para o apoio às ações de segurança comunitária da Guarda Civil Municipal de Campo Grande.

Serviço - A sessão ordinária desta terça-feira (5) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiuka Park.

