Vereadores de Campo Grande aprovam moção de repúdio a Carlos Marun

Por indicação do vereador Valdir Gomes (PP), a Câmara Municial de Campo Grande aprovou por 12 votos a 9, com uma abstenção, um moção de repúdio ao deputado federal Carlos Marun (PMDB), que preside a comissão especial que analisa a proposta do governo de Michel Temer (PMDB), para reforma da previdência.

“Eu já ajudei o Marun, não vou esconder, mas não vou aceitar a forma que ele vem tratando o educador”, disparou Valdir Gomes. Segundo ele, as pessoas acampadas em frente ao condomínio onde mora o peemedebista estão com esperança de uma solução que não virá. “O mandato termina, e o dele vai acabar em dois anos”, emendou Valdir.

À pedido do vereador Otávio Trad (PTB), a votação da moção foi nominal, e além do petebista, foram contrários os tucanos Dr. Lívio Leite, Júnior Longo, Delegado Wellington e João César Mattogrosso, Odilon Júnior (PDT), Gilmar da Cruz (PRB), Chiquinho Telles (PTdoB) e Pastor Jeremias Flores (PTdoB), que se disseram que não concordam com a proposta do governo Temer.

Além do próprio Valdir, a moção recebeu apoio dos também progressistas Cazuza e Dharleng Campos, Betinho (PRB), Veterinário Francisco (PSB), Enfermeiro Fritz (PSD), Lucas de Lima (SD), Papy (SD), Ayrton Araújo (PT), Enfermeira Cida (PTN), Wilian Maksoud (PMN) e Eduardo Romero (REDE).

O vereador Vinicius Siqueira (DEM), foi o único a não votar.

Veja Também

Comentários