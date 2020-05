Vereadores querem implantar cassinos em Corumbá para estimular economia

Pela proposta, a reabertura dos cassinos no Brasil obedeceria a questão população com a obrigatoriedade de instalação em redes hoteleiras - Foto: Reprodução/Internet

Inclusão de Corumbá no plano de instalação de cassinos no Brasil como forma de fomentar a indústria do turismo, influindo diretamente na economia da região, é o que pretendem os vereadores Chicão Vianna, Domingos Albaneze Neto e Gabriel Alves de Oliveira, integrantes da bancada do PSD no Poder Legislativo corumbaense.

Durante sessão ordinária dessa semana na Câmara Municipal, eles apresentaram requerimentos sobre o tema, pedindo informações junto ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, sobre a possibilidade de Corumbá ser beneficiada, o que permitiria incluir o Pantanal na rota nacional e internacional deste tipo de consumidores, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico local, tendo em vista o grande potencial existente para exploração dessa atividade na região.

Os vereadores pediram também apoio do senador Nelson Trad Filho no sentido de que ele interceda junto ao Ministério do Turismo para Corumbá fazer parte da proposta, principalmente após o ministro argumentar que retomada da economia do país poderia ser impulsionada com a criação de cassinos em resorts.

Um Projeto de Lei, 442/91, que trata da ampla liberação do jogo no país, está pronto para ser votado desde 2016. Pela proposta, a reabertura dos cassinos no Brasil obedeceria a questão população com a obrigatoriedade de instalação em redes hoteleiras como os resorts integrados.