Vereadores aprovam três Projetos e analisam dois Vetos na sessão desta quinta-feira

Próxima sessão acontece na terça-feira - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram três Projetos de Lei e mantiveram um Veto e rejeitaram outro Veto do Executivo Municipal na sessão ordinária desta quinta-feira (19).

Em regime de urgência foi aprovado o Projeto de Lei n° 8.683/17, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de abono às categorias de auxiliar em saúde bucal e técnico em higiene bucal, do quadro de pessoal do Poder Executivo e dá outras providências.

Ainda em regime de urgência, em turno único de discussão, foi aprovado o Projeto de Resolução nº 350/17, de autoria do vereador Odilon de Oliveira, que altera a redação do artigo 73 da Resolução nº 1.109/09 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande).

Em única discussão e votação foi mantido o Veto Parcial do Poder Executivo Municipal ao Projeto de Lei n. 8.421/17, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal de Campo Grande – MS para implantar equipamentos esportivos e de lazer adaptados para alunos com necessidades especiais nas escolas municipais. A proposta é de autoria do vereador Cazuza.

Ainda em única discussão, foi derrubado o Veto Total do Poder Executivo ao Projeto de Lei n. 8.504/17, que institui o “Programa Conviver” no Município de Campo Grande – MS e dá outras providências. A proposta é de autoria dos vereadores Carlão e Valdir Gomes.

Já em primeira discussão e votação foi aprovado o Projeto de Lei n. 8.512/17, de autoria do vereador Delegado Wellington, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Fundo Municipal para adequação urbana de acessibilidade no município de Campo Grande-MS e dá outras providências.