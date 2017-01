Vereadores aprovam revisão salarial dos servidores públicos de Bodoquena

Com a alteração da Lei, fica garantido ao servidor que a revisão anual seja feita em janeiro de cada ano e assim, coincida com a mesma data garantida em lei aos profissionais do magistério público da educação básica / Divulgação/Assessoria

A Câmara Municipal através de seus vereadores aprovou durante sessão extraordinária na manhã desta terça-feira (10), o Projeto de Lei N°001/2017 de autoria do Executivo, que trata sobre a revisão de remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Bodoquena.

Conforme o documento, a remuneração dos servidores públicos fica a partir de agora, reajustada em 7,19% nos termos do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal (CF) e da Lei Municipal Nº419/2008, alterada pela Lei N° 563/2010.

Outra questão discutida entre os parlamentares foi à remuneração dos trabalhadores em Educação do grupo do magistério reajustada em 7,64%, também nos termos do inciso X do artigo 37 da CF e da Lei N° 11.738 de 16 de julho de 2008.

A Lei N°491 de 2008 garante ao servidor a revisão anual de acordo com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acumulados nos últimos doze meses. O índice é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis.

Com a alteração da Lei, fica garantido ao servidor que a revisão anual seja feita em janeiro de cada ano e assim, coincida com a mesma data garantida em lei aos profissionais do magistério público da educação básica.

Os recursos destinados ao custeio da presente revisão serão provenientes das dotações orçamentárias do município.

Câmara de Bodoquena empossa oficialmente o suplente de vereador Luciano Oliveira

A Câmara Municipal de Bodoquena através de seu presidente o vereador Edinho Carvalho (PR), deu posse na manhã desta terça-feira (10/01) durante sessão extraordinária, ao suplente de vereador Luciano Oliveira (PPS) que assume a vaga de Jair Ferracini (PEN), licenciado da Casa de Leis para assumir a Secretaria de Obras e Infraestrutura do município.

Após entregar documentos necessários para assumir o cargo, Luciano firmou compromisso legal de posse com leitura de juramente e promessa de defender e cumprir a Constituição Federal e do Estado e a Lei Orgânica de Bodoquena, na intenção de observar as leis e promover o bem geral de todos os bodoquenenses, além de desempenhar com lealdade e patriotismo as funções do cargo na 9ª legislatura que se inicia.

Em discurso na tribuna, Luciano agradeceu a todos e reiterou seu compromisso de mostrar uma Câmara mais unida e atuante para o desenvolvimento de Bodoquena.

“Eu peço a todos os vereadores união para que juntos possamos vencer esta batalha e mostrar a toda população o porquê estamos aqui nesta Casa de Leis, com muito trabalho e ajudando o prefeito no desenvolvimento do município”, afirma o vereador empossado.

Luciano foi candidato a vereador de Bodoquena pelo PPS na coligação Bodoquena Para Todos I e recebeu 195 votos.

Mesa Diretora

A composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Bodoquena para atuar no biênio de 2017/2018 ficou assim composta: Presidente – Edinho Carvalho (PR); Vice-Presidente – Emerson Luna (PT do B); 1° secretário – Mano Pereira (PMDB) e 2° secretário – Osmar Ajala (PMDB).

Também fazem parte da 9ª Legislatura os vereadores Nelson de Paulo (PSDB), Carlos Petronilio (PSDB), Fernando Eduardo Areco Dias (PMDB) e a vereadora Rosangela Lopes Ferreira Siqueira (PSB).

