Vereadores aprovam reformulaÃ§Ã£o do Programa de InclusÃ£o Profissional em Campo Grande

Na sessão ordinária dessa terça-feira (21), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, por unanimidade, Projeto do Executivo, que reformula o Programa de Inclusão Profissional (Proinc).

Em regime de urgência, em turno único de discussão, foi aprovado em Plenário o Projeto de Lei n° 8.411/17, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Programa de Inclusão Profissional (Proinc), da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), e dá outras providências.

De acordo com a mensagem encaminhada pelo prefeito Marcos Trad, a reformulação do Programa “visa dar maior transparência, visibilidade, operacionalidade e oportunizando maior número de qualificação e requalificação aos inscritos, bem como, ampliando os espaços de atuação e atividades dos beneficiários do PROINC, aproximando-os de qualificação social e profissional que facultarão o ingresso ou retorno destes no mercado formal de trabalho”.

O Proinc foi criado em Campo Grande em 20 de julho de 2010.

