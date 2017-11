Vereadores aprovam oito Projetos na sessão desta quinta-feira

As sessões plenárias acontecem todas terças, quartas e quintas - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram oito Projetos na sessão ordinária desta quinta-feira (16).

Em segunda discussão e votação foram aprovados três Projetos. O Projeto de Lei n. 8.546/17, de autoria dos vereadores William Maksoud e Dharleng Campos, que institui a “Semana do Produtor Rural” no município de Campo Grande/MS.

Também o Projeto de Lei n. 8.549/17 substitutivo ao Projeto de Lei n. 8.521/17, de autoria dos vereadores Junior Longo, Otávio Trad, Dr. Livio e Dr. Wilson Sami, que institui o mês da acuidade visual no calendário oficial na Rede Municipal de Ensino – Reme e dá outras providências.

E o Projeto de Lei n. 8.550/17, de autoria do vereador Prof. João Rocha, que institui os espaços destinados aos “Ecopontos Culturais” na cidade de Campo Grande e dá outras providências.

Já em primeira discussão e votação foram aprovados outros cinco Projetos:

- Projeto de Lei n. 8.644/17, de autoria do vereador Chiquinho Telles, que denomina de “Esplanada Ferroviária Governador Pedro Pedrossian” todo o complexo ferroviário localizado na Avenida Calógeras, no município de Campo Grande.

- Projeto de Lei n. 8.645/17, de autoria do vereador Chiquinho Telles, que altera a redação do Art. 3º da Lei 5.291 de 08 de janeiro de 2014, que estabelece normas para a denominação e alteração de nome de próprios e logradouros e dá outras providências.

- Projeto de Lei n. 8.664/17, de autoria dos vereadores Veterinário Francisco e William Maksoud, que institui o Dia do Carpinteiro e do Marceneiro no município de Campo Grande/MS.

- Projeto de Lei n. 8.669/17, de autoria dos vereadores Cazuza e Gilmar da Cruz, que dispõe sobre o Dia Municipal do Profissional Nutricionista no município de Campo Grande/MS e dá outras providências.

- Projeto de Lei n. 8.670/17, de autoria dos vereadores Cazuza e Gilmar da Cruz, que dispõe sobre o Dia Municipal do Profissional da Beleza e dá outras providências.