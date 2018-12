Vereadores aprovam em primeira votação Orçamento de R$ 4 bilhões para 2019

Das 433 emendas apresentadas inicialmente, 176 estavam aptas. As demais foram anexadas ao relatório final como emendas indicativas - Izaias Medeiros/CMCG

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram em primeira votação, durante sessão extraordinária nesta terça-feira (18), o projeto de lei n. 9.087/18, a LOA (Lei Orçamentária Anual), que estima a receita e fixa a despesa do município de Campo Grande para o exercício financeiro de 2019 . A proposta passará por segunda votação durante nova sessão extraordinária, não remunerada, na quinta-feira (20).

Das 433 emendas apresentadas inicialmente, 176 estavam aptas. As demais foram anexadas ao relatório final como emendas indicativas. "Temos que manifestar o reconhecimento da Mesa Diretora ao trabalho de uma equipe, de um colegiado, evidentemente, de forma específica e direta ao vereador Eduardo Romero. Ontem, às 22h, havia um grupo de vereadores e técnicos concluindo o relatório. Isso ninguém vê: esse trabalho invisível do vereador e sua equipe, e também dos técnicos da Casa. E mais: não tem hora extra, assim como a sessão extraordinária. Queremos enaltecer os vereadores com suas equipes, que encaminharam emendas, que trabalharam em cima do Orçamento. É uma construção para chegar nesse momento que parece tão simples", afirmou o presidente da Casa, vereador Prof. João Rocha.

Costa no projeto a estimativa de R$ 4.008.320,000,00 (quatro bilhões, oito milhões, trezentos e vinte mil reais) para o exercício de 2019, que representa crescimento de 8,26% em relação ao ano de 2018. Em reuniões com as comissões da Casa de Leis, foi feita análise técnica e jurídica para analisar as emendas. O tema Urbanismo foi o campeão, com 40% das sugestões apresentadas, seguido por Transporte, Educação, Desporte e Lazer, Saúde. Há ainda sugestões relacionadas a Assistência Social, Cultural, Gestão Ambiental, Segurança, Cidadania, Agricultura, Administração, Comércio e Serviço, além de Habitação.

"Vossa excelência entrega o orçamento, um relatório onde todos os vereadores participaram com suas emendas. Com esse relatório, o Legislativo vai entregar toda ferramenta que a Lei Orgânica preconiza para o Executivo fazer o exercício de 2019 com condições de atender as necessidades de nossa cidade, com educação, saúde, transporte e outras áreas. É um trabalho árduo, muito difícil, e parabéns a sua equipe pelo esforço e dedicação", disse o vereador Carlão, 1º Secretário da Câmara.

O vereador André Salineiro também parabenizou a equipe técnica do vereador Eduardo Romero, relator do projeto na Casa, que trabalhou no relatório final. "Em seu nome, e do gabinete, quero parabenizar todos os assessores de todos os gabinetes. Tenho orgulho dos meus assessores, e vejo assessores dos vereadores, o quão empenhados são e poucas vezes são elogiados pelo trabalho brilhante que fazem e nos auxiliam muitos. Vocês muito nos orgulham", afirmou. "Quero agradecer e louvar a Deus pela vida sua, de toda equipe e gabinetes que estão envolvidos. Há momentos por trás das cortinas, durante a madrugada, que muitos não veem. O relatório mostra que queremos o melhor para Campo Grande", finalizou o vereador Pastor Jeremias.