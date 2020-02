Vereadores aprovam dois Projetos na sessão desta terça-feira

Próxima sessão será na quinta-feira - Arquivo

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, na Sessão Ordinária desta terça-feira (18), dois Projetos.

Em regime de urgência, os parlamentares aprovaram o Projeto de Resolução n. 463/19, que institui a Medalha Legislativa "Dr. Tatsuya Sakuma" para homenagear os farmacêuticos da cidade de Campo Grande e dá outras providências.

Já em segunda discussão e votação, foi aprovado o Projeto de Lei n. 8.868/18, com duas emendas, que dispõe sobre o hasteamento da bandeira de Campo Grande, do Brasil e entoação do Hino Nacional Brasileiro e do Hino à Campo Grande nas escolas de 1º Grau da Reme (Rede Municipal de Ensino). O projeto é de autoria dos vereadores William Maksoud, André Salineiro, João César Mattogrosso, Betinho, Júnior Longo, Odilon de Oliveira e Dr. Cury. Pela proposta, os atos acontecerão uma vez por semana, no início da primeira aula.