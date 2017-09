Vereadores aprovam criação da Biblioteca Itinerante – Manoel de Barros em Campo Grande

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram sete Projetos na sessão ordinária desta terça-feira (26).

Em regime de urgência, foram aprovados quatro Projetos. O Projeto de Decreto Legislativo n. 1.792/17, de autoria do vereador Carlão, que outorga a Medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes”, à Suely Flores Grisote Barbosa.

O Projeto de Lei n. 8.633/17, de autoria dos vereadores Valdir Gomes e Dharleng Campos, que altera a denominação da travessa da Rua Albatroz com a Rua Engenheiro Victor Penteado Cunha, o trecho compreendido entre a quadra 28 e 29, no parcelamento Bairro Morada Verde, situado no Bairro Coronel Antonino.

E o Projeto de Lei n. 8.665/17, de autoria do vereador Junior Longo, que institui a Semana da Conscientização da Depressão Infantil e na Adolescência no âmbito no município de Campo Grande e dá outras providências.

E também o Projeto de Lei n. 8.667/17, de autoria do vereador Eduardo Romero, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Proteção Animal Sueli Craveiro - Cão Feliz”.

Já em segunda discussão e votação foi aprovado o Projeto de Lei n° 8.552/17, de autoria da vereadora Dharleng Campos, que autoriza a criação da Biblioteca Itinerante – Manoel de Barros no município de Campo Grande-MS e dá outras providências.

E em primeira discussão e votação foram aprovados dois Projetos. O Projeto de Lei n° 8.582/17, de autoria da vereadora Dharleng Campos, que altera o art. 1° e acrescenta o parágrafo único à Lei n° 5.151/12.

E o Projeto de Lei n° 8.630/17, com uma emenda, de autoria dos vereadores Valdir Gomes e Odilon de Oliveira, que altera a denominação da travessa da Rua Albatroz com a Rua Engenheiro Victor Penteado Cunha, o trecho compreendido entre a quadra 26 e 27, no parcelamento Bairro Morada Verde, situado no Bairro Coronel Antonino.

