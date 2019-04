Vereadores analisam um Projeto de Lei na sessão desta terça-feira

A sessão começa daqui a pouco - Divulgação

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam um projeto na sessão ordinária de terça-feira (9).

Em turno único de discussão e votação, os vereadores votam o Projeto de Lei Complementar 626/19, que dispõe sobre a contagem processual em dias úteis em procedimentos administrativos perante a administração pública municipal, bem como prevê a suspensão da contagem dos prazos em sede de procedimentos administrativos perante a administração pública em conformidade ao disposto no artigo 220 “caput” do Código de Processo Civil Brasileiro. A proposta é do vereador Fritz.

Serviço – A sessão ordinária desta terça-feira (9) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms