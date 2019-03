Vereadora reivindica no plenário da ALMS contratação de médicos legistas

Na manhã de hoje (28), a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi suspensa para pronunciamento da vereadora Fabrizia Tinoco (PRB) de Bela Vista. A vereadora reivindicou a contratação de médicos legistas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para atuação em cidades do interior, como Bela Vista.

A vereadora, que foi convidada pelo deputado Onevan de Matos (PSDB), afirmou que já procurou o Poder Executivo e que a preocupação é antiga. “Nós lutamos há anos para respeitar os direitos das pessoas. Perder um ente querido e ter que esperar burocracias para nos despedirmos do corpo fere a dignidade da pessoa humana”, defendeu Fabrizia Tinoco. Ela pediu o empenho da Casa de Leis.

Líder do governo na Casa, Barbosinha (DEM), afirmou que o assunto já foi debatido e destacou que a questão da falta de médicos legistas não é problema apenas do estado de Mato Grosso do Sul e está ligada a crise econômica do país. “A área da polícia técnica e científica está defasada em todo o Brasil, em todas as unidades da federação”, afirmou, reconhecendo que a vereadora cumpriu o papel de trazer a reivindicação ao plenário.

O deputado Cabo Almi (PT) afirmou que mesmo com a dificuldade financeira, é preciso levar adiante a reivindicação da vereadora de Bela Vista. “Eu sei que o governo passa por dificuldade financeira, mas não tem como não priorizar esse tipo de investimento. A dor de perder alguém já é enorme, imagina depender de burocracias pra resolver sobre o enterro, sobre o velório. Isso é algo que não se pode tolerar em nosso estado”, afirmou Cabo Almi.

Onevan de Matos afirmou que o plenário é também lugar para debater assuntos municipais, pois é espaço de reivindicação e debate. “Tem assuntos que são de vereadores, mas nem por isso vamos deixar de fazer solicitações e reivindicar. A falta de médicos legistas é uma situação que se arrasta há anos e muitas famílias me procuram desesperadas, ao aguardar por mais de 24 horas para velar o ente querido que faleceu”, disse o parlamentar.