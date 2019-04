Vereadora Anny Espínola destaca parceria em projetos com Coronel David

Representante de Ponta Porã esteve na capital para o 1° Encontro de Vereadoras

Na última semana, a vereadora de Ponta Porã, Anny Espínola (PSDB) visitou o gabinete do Deputado Coronel David (PSL). Na oportunidade, a vereadora veio à Capital Morena para participar do primeiro Encontro das Vereadoras de Mato Grosso do Sul, realizado na Assembleia Legislativa. Anny vê o evento com bons olhos, já que homens e mulheres precisam andar lado a lado para somar e trabalhar a favor da sociedade.

Segundo a vereadora e recém empossada Coordenadora do Parlamento Feminino da Fronteira, Anny Espínola, as presenças da Conselheira Marisa Serrano, da Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja foram de fundamental importância para a troca de experiências, conhecimento e crescimento do papel da mulher no cenário público do estado de Mato Grosso do Sul.

Sua visita no gabinete do parlamentar, reforça uma parceria de muito tempo. “Sou amiga, parceira e admiradora do nosso deputado estadual Coronel David, ele vem nessa linha, defendendo as mulheres há muito tempo, temos esse perfil linkado em vários projetos, por isso essa amizade e respeito um pelo outro. Não temos uma deputada eleita, mas nós mulheres nos sentimos muito bem representadas pelo Coronel David, um defensor das causas femininas dentro da Casas de Leis.”, elogiou a vereadora.

Anny Espínola ainda ressaltou a popularidade do deputado na região de fronteira, principalmente em Ponta Porã, quando ela ofereceu ao parlamentar o título de cidadão pontaporanense. “Ele é de casa, ele também é de Ponta Porã. É o nosso deputado e a nossa referência quando o assunto é segurança pública. Me sinto honrada de ser parceira dele”, concluiu a vereadora.