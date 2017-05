Vereador solicita patrolamento e cascalhamento em ruas do Jd. Campo Alto

O vereador Otávio Trad (PTB) encaminhou, nesta segunda-feira (15), à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SISEP) de Campo Grande indicações de melhorias para atender os bairros Jardim colonial, Nova Lima, Monte Líbano e Vila Glória.

Para o Jardim Colonial foi solicitado tapa-buraco nas ruas baronesa de Itu e Galileia. No bairro Monte Líbano, a indicação é para que seja executado serviço de tapa-buraco nas ruas Senador Ponce, Robert Spengler, Frei Gregório e Antonio Correa. As demandas foram enviadas ao vereador pela sua página no Facebook.

Outro pedido feito por Otávio Trad nesta segunda é para atender os moradores da Rua caravelas no Jardim Campo Alto.

No domingo, à noite, a presidente do projeto social Sorrindo Pela Vida, Marinete Pereira, entrou em contato com equipe do vereador após rua ter ficado completamente intransitável devido à chuva.

Segundo Marinete, o trânsito de veículos assim como dos moradores da rua está prejudicado diante da grande quantidade de buracos.

