Vereador se revolta com liberdade de político condenado e exonerações de Presidente Temer

Durante sessão ordinária nesta quinta-feira (4), o vereador André Salineiro alertou a população sobre eventos recentes da política nacional. Conhecido por sua militância contra a corrupção, o vereador se mostrou indignado com a liberdade do ex-ministro José Dirceu, concedida ontem e com as exonerações feitas pelo presidente Michel Temer, como vingança por alguns deputados terem votado contra a reforma da Previdência, que acabou sendo aprovada na Comissão Especial na Câmara dos Deputados, na quarta-feira (3).

“Essa é uma das maiores canalhices já cometidas neste país o que ocorreu: o chefe do Executivo do país perseguir, de maneira escancarada, servidores que são contrários a essa reforma”, reclamou Salineiro, na tentativa de alertar a população para que os fatos não passem despercebidos.

Entenda os casos - Depois de ter exonerado três ministros para que assumissem mandato de deputado federal e votassem a favor da reforma da previdência, Temer fez nova manobra, desta vez de vingança. O presidente iniciou série de exonerações de apadrinhados dos políticos considerados traidores. Como se não bastasse, Temer elogiou os deputados da base do governo, que garantiram a aprovação do projeto na comissão com 23 votos a favor e 14 contra.

Outro fato que marcou a semana foi a libertação de José Dirceu, determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O juiz Sérgio Moro teve que permitir que o acusado use tornozeleira eletrônica, cumprindo pena em casa. Ele foi ministro-chefe da Casa Civil do primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi condenado por corrupção, em participação no “Escândalo do Mensalão”.

“A população precisa ficar atenta a esses fatos. A liberdade de José Dirceu faz parte de um plano macabro para acabar com o trabalho da Operação Lava Jato”, disse o vereador sobre a operação conduzida pela Polícia Federal, que apura esquema de lavagem de dinheiro, que movimentou bilhões de reais em propina e já prendeu mais de 199 pessoas, entre empresários e políticos corruptos.

