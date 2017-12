Vereador encerra ano com 44 projetos e fiscalização em serviços públicos

Vereador planejando atendimento a bairros da Capital - Foto: Caroline Maldonado

Como prestação de contas à população, toda sexta-feira o vereador por Campo Grande André Salineiro faz um vídeo relatando as principais ações da semana. Além dos vídeos “Semana em 1 Minuto”, o vereador divulgou o balanço dos projetos que apresentou e dos pedidos dos bairros que levou à Prefeitura, em 2017. Ele fez mais de 1,9 mil solicitações diferentes para reparos em ruas e avenidas, dentre as quais muitas foram atendidas, dando retorno à população.





O vereador André Salineiro é atuante nas redes sociais

Fiscalização - O vereador visitou postos de saúde e outros órgãos públicos. Após fazer um pente-fino no contrato da Águas Guariroba, Salineiro pediu à Prefeitura redução das tarifas de esgoto e água; além de pedir explicações sobre a destinação de R$ 7 milhões a hospitais que deveriam ser usados em obras sociais pela Águas. “Não vou me cansar de insistir nesse assunto, porque é algo que afeta toda população da cidade, estamos falando de milhões de reais, que saem do nosso bolso”, comentou Salineiro. Ele também fez reclamações sobre contratos da Solurb e Consórcio Guaicurus.



Visita a região do bairro Novos Estados

Segurança - O parlamentar apresentou projeto para a criação do “Portal Morena”, que pode levar segurança e melhorar o atendimento ao turista nas entradas da cidade. É autor também do projeto “Cidade Vigiada” para dar desconto no IPTU para moradores e comerciantes que colocarem câmeras de monitoramento, que possam ajudar a polícia a esclarecer crimes. Outra proposta é para o videomonitoramento em locais públicos, como escolas, Ceinfs e praças, entre outros.

Também lutou pelo piso salarial da Guarda Civil Municipal, que foi sancionado em junho. A remuneração passou de R$ 897 para R$ 1.580. O vereador sugeriu a criação do Conselho e do Fundo Municipal de Segurança Pública. “Hoje a justificativa para não melhorar a segurança é a falta de dinheiro, então temos que ter verba predestinada para que a Prefeitura possa atuar mais na segurança. A responsabilidade não pode ficar toda para o Estado”, disse Salineiro.





Visita de fiscalização no posto de saúde da Vila Popular

Inclusão e Educação - Salineiro cobrou a execução da lei que prevê o Programa Down Eficiente para que os portadores da síndrome tenham oportunidade de emprego nos órgãos do município e empresas. “Temos que atuar na inclusão a começar pelo poder público, dando exemplo. Contratei um assessor com Down e fiquei muito feliz que outros três vereadores aderiram ao programa e fizeram o mesmo”, contou. O vereador também apresentou projeto para implantação das práticas da Justiça Restaurativa nas escolas, que buscam resolver conflitos e combater a violência por meio do diálogo, fazendo o agressor perceber suas ações e reparar os danos. Salineiro visitou diversas escolas palestrando sobre prevenção ao uso de drogas e ouvindo as demandas de diretores, pais e professores. Outra proposta é para a implantação do Programa Lei Maria da Penha vai à Escola na rede municipal para tratar do combate a violência contra mulher.

Projetos – Ao todo, o vereador apresentou 44 projetos de lei. Desses, 12 já se tornaram leis. Entre as propostas está o Farmapet para facilitar a doação de medicamentos à entidades e protetores. Virou lei o projeto que obriga o município a divulgar a lista de medicamentos em falta na rede de saúde e onde encontrá-los. Também foi apresentada proposta para que todas as vagas públicas de estacionamento sejam gratuitas para idosos. Já o projeto Fácil Eventos prevê informatização e centralização dos órgãos que emitem alvarás e licenças.



Visita a região do Jardim Monte Alegre

Com Gabinete Itinerante e redes sociais, vereador Salineiro atendeu todas regiões de CG

Com o Gabinete Itinerante permanente, porém rotativo, o vereador André Salineiro atendeu moradores e comerciantes de dezenas de bairros de Campo Grande, estando presente em todas as regiões. “Geralmente os gabinetes itinerantes são esporádicos, mas resolvi junto a minha equipe fazer com que fosse permanente, ficando uma semana em cada bairro, sem interrupção. É por isso que conseguimos atingir um alto número de pessoas e conhecer melhor os problemas enfrentados na cidade”, disse Salineiro.



Gabinete Itinerante atendendo moradores da região do Mata do Jacinto

O gabinete esteve nos bairros Vila Carlota, Universitário, Novos Estados, Nasser, Popular, Vila Sobrinho, Caiobá, Batistão, Taveirópolis, Aero Rancho, Parati, Tiradentes, Jardim Colúmbia, Nova Lima, Vilas Boas, Canguru, Estrela Dalva, Danúbio Azul, Vila Carvalho, Coophatrabalho, Itamaracá, Noroeste, Chácara Cachoeira, Cidade Jardim, Maria Aparecida Pedrossian, Rita Vieira, Moreninha, Lageado, Guanandi, Tijuca, Coophavilla, Caiçara, Anahy, Oliveira 1, 2 e 3, São Conrado, Vila Sobrinho, Santo Antônio, Nova Campo Grande, Zé Pereira, Sílvia Regina e Panamá. O objetivo é alcançar os demais bairros em 2018.

Além disso, o vereador recebe denúncias, sugestões e reclamações por meio do Facebook (André Salineiro Policial Federal) e do Instagram (@andresalieiro). “Muitos assuntos que levantei na Câmara, levando ao conhecimento de todos os vereadores e da Prefeitura vieram das redes sociais”, disse.