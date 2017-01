Vereador Salineiro discute com subsecretário de Juventude espaço para ouvir os jovens

Vereador André Salineiro com subsecretário de Juventude Maicon Nogueira / Divulgação

Ouvir os jovens e não somente dar orientações sobre aspectos formais da vida em sociedade é a base de um trabalho que o vereador André Salineiro desenvolve há anos em escolas e bairros. O diálogo já resultou em transformação na vida de muitos estudantes e chama a atenção de gestores interessados em uma mudança também na forma de fazer políticas públicas em Campo Grande.

Esse interesse em comum pautou a reunião do vereador com o subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira, nesta sexta-feira (27). Salineiro recebeu convite para somar em uma política com foco na juventude, que está sendo estruturada na nova gestão municipal.

Além de fazer parte da parcela de renovação da Câmara Municipal, o vereador já tem um trabalho voltado para prevenção ao uso de drogas e à violência, por isso seu apoio nas ações da subsecretaria é essencial, conforme Maicon.

“Eu preciso me aliar ao que é novo e não ao que está atrasado, porque as pessoas querem novas políticas e, como você (Salineiro) teve essa votação expressiva, acredito que é uma das pessoas que pode contribuir muito conosco”, disse Maicon, ao lembrar que o vereador foi o mais votado em Campo Grande, nas últimas eleições.

Segundo o subsecretário, a Casa da Juventude será um local que, além de oferecer serviços aos jovens da cidade, vai promover palestras. Durante a reunião, Salineiro lembrou que é importante realizar encontros em que os jovens tenham a oportunidade de falar e serem ouvidos.

“Certa vez, em uma palestra em que o debate era sobre o uso de drogas, um jovem se posicionou a favor da liberação da maconha e, em seguida, outra aluna se emocionou e acabou emocionando a todos ao falar dos impactos da droga sobre a vida de sua família. É disso que precisamos, um espaço democrático para debater e pensar novas políticas”, destacou o vereador, ao se colocar à disposição para apoiar todas as ideias e projetos que beneficiem a juventude da Capital.

