Vereador reclama verba predestinada e sugere Fundo Municipal de Segurança Pública

A Segurança Pública não tem uma verba predestinada no município e o mesmo ocorre em âmbito estadual e nacional. Isso quer dizer que os gestores podem definir qualquer valor para os investimentos da pasta, pois não há um montante mínimo. Com isso, a área vem sendo deixada de lado, na avaliação do vereador Andre Salineiro, que é Policial Federal há 10 anos.

O vereador falou sobre o assunto em sessão, na Câmara Municipal, na última quinta-feira (2). Salineiro lembrou que a Saúde e a Educação têm verba predestinada, mas a Segurança fica a critério do gestor, no que se refere a investimentos.

Salineiro sugeriu a criação de um Fundo Municipal de Segurança Pública. “Vou criar um projeto para fomentar junto ao Executivo esse fundo”, disse o vereador, já que o assunto é de competência da Prefeitura.

Caos na Segurança – Em função da falta de recursos, agentes da Segurança Pública enfrentam sérias dificuldades. Nas últimas semanas, o vereador esteve com guardas municipais. Eles relataram que faltam recursos mínimos para executar os trabalhos.

Alguns guardas tiram do próprio bolso dinheiro para compra de materiais de limpeza e combustível para atender ocorrências. Com a falta de recursos, viaturas ficam paradas por conta de problemas mecânicos. Em sessão anterior, o vereador revelou também que a Guarda recebe salários precários e espera que o Executivo cumpra a lei e acordo firmado com o Ministério Público há mais de um ano.

