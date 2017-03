Vereador propõe Projeto Cultural e Gastronômico que atenda as Regiões do Anhanduizinho e Bandeira

O vereador Junior Longo (PSDB) esteve reunido na tarde de quarta-feira (08) com o reitor da UFMS, Marcelo Turine, com diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, e com o consultor Cláudio Forni / Divulgação/Assessoria

O vereador Junior Longo (PSDB) esteve reunido na tarde de quarta-feira (08) com o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine, com diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, e com o consultor Cláudio Forni, especialista em grandes empreendimentos, como por exemplo o projeto da Feira Central.

Neste encontro foi discutida a parceria entre o poder público e iniciativa privada para discutir a viabilização de ações que irão incentivar a geração de emprego e renda e promoção cultural, por meio da Projeto Cultural e Gastronômico que atenda as Regiões do Anhanduizinho e Bandeira.

A ideia encabeçada pelo vereador Junior Longo tem como objetivo criar uma área cultural e gastronômica, incentivando o crescimento dessas regiões, que envolve aproximadamente 300 mil habitantes distribuídos em cerca de 90 bairros, abrangendo as regiões do Anhanduizinho e Bandeira. “Com a implantação desse projeto pioneiro em Campo Grande, ou seja, promover a cultura local com a interação de uma praça gastronômica trará uma opção cultural, de lazer e incentivo ao empreendedorismo, vamos trabalhar para que esse projeto se realize. E que sirva de modelo para que outros lugares possam ser aproveitados”, explicou.

De acordo com o vereador Junior Longo no próximo encontro será apresentado um layout do projeto desenvolvido pelo especialista, Cláudio Forni. “A partir do projeto formalizado, vamos avaliar a possibilidade de implantação do mesmo. Nossa intenção é promover a geração de emprego e renda, além de desenvolver e valorizar a cultura local”, pontuou.

