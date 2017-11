Produtores de eventos poderão tirar licença online, segundo projeto de vereador

A proposta é do vereador André Salineiro - Divulgação

Tramita na Câmara Municipal projeto para centralizar e informatizar o processo de emissão dos documentos necessários para realização de eventos em Campo Grande. A proposta do vereador André Salineiro é fazer com que licenças, certidões e alvarás sejam expedidos completamente pela internet, em uma única plataforma, evitando a peregrinação em busca de documentação.

Atualmente, um produtor precisa percorrer pelo menos sete órgãos em busca de certidões diferentes para poder realizar um evento, na Capital. A expedição demora em torno de 30 dias. “Alguns órgãos só podem liberar uma licença se a produção do evento já tiver um documento expedido por outro. Além disso, as exigências são diferentes, então a descentralização dificulta muito esse trabalho. Acredito que centralizar e informatizar é algo viável, que vai mudar essa realidade”, argumenta Salineiro.

Em Porto Alegre/RS, Salvador/BA e no Rio de Janeiro/RJ o processo de licenciamento para eventos já é informatizado, segundo o vereador. Conforme o projeto, a Prefeitura Municipal poderá celebrar convênios com o Governo do Estado para instalar no mesmo espaço físico, órgãos estudais que fazem a expedição de autorização de alvarás, licenças, certidões e demais documentos para realização de eventos. Também está prevista a produção de um manual explicativo dos procedimentos que devem ser adotados.