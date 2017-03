Vereador pede reparaÃ§Ã£o imediata de buracos feitos para ligaÃ§Ã£o de esgoto

O vereador Vagner Trindade visitou nesta semana as instalações do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de São Gabriel do Oeste. Com base nas informações recebidas pelas equipes que prestam o serviço, o parlamentar apontou que há necessidade de investimentos no setor, especialmente na área de tecnologia. Também questionou a demora para reparos nos buracos feitos para ligação de esgoto e pediu soluções para o problema, encaminhando um Pedido de Providências para a Prefeitura.

Durante a sessão ordinária da última terça-feira (7), o vereador apresentou um pedido de providências encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando "recapeamento das ruas onde são realizadas as obras do SAAE, para ligação do esgoto". No documento, o vereador observa a dificuldade de tráfego de veículos nestes pontos e pede que os reparos sejam feitos, respeitando a altura correta do asfalto, evitando assim, o excesso ou afundamento de valetas.

De acordo com o parlamentar, o presidente da SAAE, Lucio Lagemann, sinalizou que já existe um processo licitatório para compra do material e a realização do tapa-buracos. As obras, segundo informado por Lucio, será de responsabilidade de secretaria de infraestrutura.

"Encaminhamos o ofício, pedindo que assim que feita essa licitação, os reparos sejam imediatamente concluídos", explicou Vagner.

Visita ao SAAE - O vereador visitou a estação de tratamento de água e esgoto e conheceu toda a equipe de profissionais que trabalham no Saae, desde o escritório central até a parte dos resíduos sólidos.

Segundo Vagner Trindade, o foco principal da visita foi conhecer todo o sistema de tratamento, além dos laboratórios e o processo distribuição de água. "Recebemos muitas reclamações, especialmente com a falta de água em alguns pontos da cidade, por isso, fomos buscar entender os motivos para o desabastecimento", relatou o parlamentar.

"Nos explicaram que devido a São Gabriel do Oeste ter problemas no fornecimento de energia, algumas vezes o sistema não volta a funcionar. Muitas vezes é necessário que o funcionário de plantão volte à estação de tratamento e religue o sistema",.

O vereador disse ainda que muitas vezes o fornecimento de água demora para estabilizar, porque a população não liga no SAAE, para dar o retorno da falta de água, segundo informações repassadas à ele, pelos próprios funcionários.

De acordo com o atual presidente da SAEE, Lucio Lagemann, a atual gestão trabalha com objetivo de automatizar as estações de tratamento, investindo em tecnologia. "Pesquisei sobre o assunto e percebi que são inúmeros os benefícios de um sistema automatizado, como por exemplo, controle de gastos, redução de consumo de energia nas unidades de tratamento, aumento da produtividade, além do maior controle e consequentemente, padronização da qualidade do produto final", complementou o vereador.

Já nos laboratórios, segundo Vagner, foi observado que também há necessidade de investimento. "Nós percebemos que São Gabriel cresce, a população aumenta e muitas vezes o investimento nessa área, de tecnologia e informatização, não acompanha esse crescimento", reiterou.

Esgoto e lixo- Uma curiosidade observada pelo vereador é que São Gabriel do Oeste está com 97% da rede de esgoto implantada, mas apenas 60% de ligações efetivadas. Outra observação é em relação a coleta de lixo."Nos informaram, durante a visita, que o SAAE possui gasto médio de R$ 175 mil mensais, com a parte operacional. Com a nova taxa, a expectativa é amortizar cerca de R$ 90 mil deste valor. Nesse caso, o déficit ainda seria de R$ 85 mil" completou.

