Vereador pede instalação de banheiros químicos na Orla Morena

Segundo o vereador, o pedido foi feito porque há forte mau cheiro no local / Divulgação

Na última sessão, dia 14 de março, o vereador André Salineiro entregou à presidência da Câmara Municipal uma indicação que deve ser encaminhada à Prefeitura, solicitando banheiros químicos na Orla Morena. O vereador pediu ainda que seja feito um estudo para implantação de banheiros fixos na Orla.

Segundo o vereador, o pedido foi feito porque há forte mau cheiro no local. No documento, Salineiro indica a instalação entre a rua Antônio Maria Coelho e Avenida Júlio de Castilho e na Avenida Noroeste, entre as ruas Antônio Maria Coelho e Plutão.

“Temos diversas praças e áreas de lazer na cidade. Locais como a Orla Morena são um presente para a cidade, mas lá faltam banheiros. É inadmissível não haver um local para se fazer necessidades básicas”, disse Salineiro. A indicação foi enviada com cópia para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

