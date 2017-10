Vereador Lucas de Lima assume presidência de comissão que apura situação da Santa Casa

Os trabalhos da comissão especial que vai acompanhar a execução do contrato de prestação de serviços firmados entre a prefeitura e a Associação Beneficente de Campo Grande, responsável por manter a Santa Casa já começaram. Os primeiros passos já foram dados como por exemplo a escolha da presidência e da relatoria e as primeiras reuniões também.

O vereador Lucas de Lima assumiu a presidência da comissão e o vereador Delegado Wellington a relatoria. A comissão ainda conta com a presença e o trabalho dos vereadores Cazuza, Dr Wilson Sami e Airton Araújo.

"Essa comissão nasceu com a intenção de dar a população de Campo Grande maiores explicações sobre a atual situação da Santa Casa. Queremos saber como o dinheiro está sendo aplicado e as dificuldades pelas quais as pessoas e a instituição tem passado. Estamos todos empenhados em levantar essa situação toda o mais rápido possível" afirmou Lucas de Lima.

A comissão especial já está levantando as informações necessárias para o início dos trabalhos e também dando andamento aos processos legais para que ela seja feita da melhor forma possível. Já está sendo criada também uma agenda de responsabilidades e atribuições de cada componente da comissão. Nos próximos dias a comissão vai se reunir novamente para continuar com o trabalho já de posse das primeiras informações. Todos estão muito empenhados e acelerar o máximo possível esse processo, para que a população saiba qual a real situação do hospital.

