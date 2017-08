Vereador Junior Longo faz homenagem a pastores no Dia do Obreiro Evangélico

Nesta terça-feira (7), a partir das 19 horas, será realizada a Sessão Solene em homenagem ao Dia do Obreiro Evangélico na Câmara Municipal de Campo Grande. Na oportunidade o vereador Junior Longo (PSDB) homenageará os pastores Ivolácio Correa e José Carlos dos Santos que dedicam suas vidas a Obra de Deus.

“Os pastores Ivolácio Correa e José Carlos dos Santos estão na obras há anos. Dedicados homens de Deus aprovados que pregam a Palavra de Deus no intuito de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, os escolhi dentre tantos obreiros para prestar essa singela homenagem”, ressaltou o vereador tucano.

Como está escrito na Bíblia em 2º Timóteo 2:15 “Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade”. “Nossos homenageados se encaixam perfeitamente neste versículo”, pontuou Junior Longo.

Conheça o Currículo dos homenageados:

Pastor José Carlos dos Santos - Conhecido como Pr. Carlinhos, querido por todos e respeitado em seu meio, o obreiro José Carlos se converteu aos 18 anos na cidade de Presidente Prudente, desde então, trabalha com afincou na obra de Deus. Ainda aos 18 anos tornou-se tesoureiro do grupo de jovens. Em 1986 mudou-se para Campo Grande onde assumiu o diaconato, sendo ungido logo após a pastor. Hoje atua como segundo dirigente de uma subsede, composta por várias congregações, na Igreja Assembleia de Deus Missões do bairro Santa Emília.

Pastor Ivolácio Correa - Casado com Marluce Viana Correia, pai de cinco filhos, Pr. Ivolácio aceitou a Jesus em 08/03/1983. Estudou no Seminário Teológico de Água Branca em Aquidauana-MS de 1955 a 1957. Dirigiu aproximadamente 10 igrejas e foi consagrado a pastor em 2012. Na igreja atuou como Superintendente e Professor da Escola Bíblica Dominical. Seu legado de amor pela obra de Deus perdura até os dias atuais, aos 80 anos continua ativo como obreiro na sua igreja.

Dia do Obreiro Evangélico - A data, comemorada anualmente no terceiro domingo do mês de agosto, foi instituída por meio da Lei nº 5.329/14, de autoria do vereador Gilmar da Cruz.

