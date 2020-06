Vereador João Rocha é o entrevistado do Programa Personalidades

João Rocha foi o entrevistado de Ben-Hur Ferreira nesta edição do Programa Personalidades - Foto: Alems

O entrevistado desta edição do Programa Personalidades, da TV Assembleia, é João Batista da Rocha (PSDB), vereador e presidente da Câmara Municipal de Campo Grande. Ele é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Rocha atuou como técnico de desporto na Prefeitura Municipal de Campo Grande durante 33 anos e foi diretor do Departamento de Esportes. Também foi professor da Rede Pública de Ensino e Secretário Municipal e Estadual de Esporte na Capital.

Fundou em 1979 a Academia Rocha de Judô e foi presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul por dois mandatos. Foi diretor técnico da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), além de ter exercido a função de vice-presidente na entidade. Também é juiz Ornitológico.

Seu nome não poderia deixar de estar no rol de homenageados do Programa, pois é um dos grandes representantes do esporte em nosso Estado. Sob o comando do apresentador Ben-Hur Ferreira, Henrique conta sua história como vereador, atleta, técnico e professor de judô.

O programa Personalidades, exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Claro Net TV, vai ao ar nesta quinta (4), 17h30. As reprises são exibidas às terças, 14h e sábados às 10h. O programa também está disponível pelo canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), no Youtube. Clique aqui, para conferir.