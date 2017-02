Vereador implanta sistema que otimiza processos do gabinete

Segundo o vereador, a implantação do Sistema Acesso Mais Gabinete será uma forma de deixar tudo ainda mais organizado e transparente, tanto para a equipe do próprio gabinete, quanto para a população / Divulgação/Assessoria

Com o objetivo de otimizar e organizar todos os processos que passam pelo gabinete de um legislador, o vereador Papy (SD) decidiu investir em novas ferramentas para auxiliar nas atividades parlamentares: o Sistema Acesso Mais Gabinete. Já utilizado por alguns gabinetes da Capital, o sistema deve entrar em operação ainda este mês.

Segundo o vereador, a implantação do Sistema Acesso Mais Gabinete será uma forma de deixar tudo ainda mais organizado e transparente, tanto para a equipe do próprio gabinete, quanto para a população.

“Assim como a educação vem de casa, a organização também, é uma cultura que vem de dentro pra fora. E essa foi a melhor forma que encontramos para controlar o que entra e o que sai do gabinete, bem como o que foi cobrado e o que foi atendido, seja nos processos internos da Câmara ou externos no que diz respeito à prefeitura, secretarias e demais entidades”, ressalta.

André Galvão, idealizador do Sistema Acesso Mais Gabinete, explica que o sistema é online e permite não só ser ferramenta durante o trâmite dos processos, mas também ser fonte de pesquisa para processos futuros, visto que tudo que é cadastrado permanece armazenado e pode ser “puxado” pelo sistema através de palavras - chaves e geradores de gráficos.

“Esse sistema foi criado também com o objetivo de acabar com o acúmulo de papel dentro dos gabinetes, além é claro de permitir que a busca pelo cadastro de pessoas, documentos, projetos de lei e ofícios seja muito mais ágil e eficaz”, destaca André.

Outra novidade é o aplicativo do Sistema, que está sendo desenvolvido para as plataformas Android e IOS que deverá ser colocado à disposição da população como um novo canal de comunicação entre o gabinete do Vereador Papy e cada cidadão que quiser entrar em contato para fazer indicações, sugestões e reclamações.

“Nossa primeira preocupação foi em oferecer melhores condições no atendimento ao público, começando com a reforma do gabinete. Agora estamos trabalhando para mostrar que queremos fazer desta casa um local acessível de verdade, estreitando laços com cada um que quiser vir até nós da melhor maneira possível e de todas as formas”, completa o vereador.

O vereador Papy informou ainda que a implantação do Sistema foi oriundo de recursos próprios e o aplicativo está em processo de desenvolvimento e deve ser lançado durante os próximos meses.

