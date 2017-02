Vereador Francisco reivindica sinalização e tapa-buraco à SISEP

O vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB, está transformando as reivindicações dos moradores em indicações e requerimentos, que posteriormente são encaminhados ao prefeito Marquinhos Trad e ao secretário Rudi Fiorese (Infraestrutura e Serviços Públicos).

Ao titular da SESIP, o Vereador está reivindicando a realização de estudo para implantação da sinalização na Rua Mem de Sá, no bairro Nossa Senhora das Graças, entre as Ruas Cotegipe e Amador Bueno, além de reforçar a pintura da faixa de pedestres, nas Ruas Pedro Balduíno da Silva, n° 129 e Rua Sargento Hércules Santos de Campo (em frente à Paróquia São João Batista), no bairro Coophasul.

Em pedido semelhante Veterinário Francisco está solicitando a colocação de sinalização horizontal e vertical nas ruas dos bairros Jardim Alto São Francisco e Nossa Senhora das Graças, já que o asfalto é novo. “Sinalização é uma medida preventiva importante”, justifica.

Semáforo

Nos contatos que vem estabelecendo com os moradores foi pleiteado estudo de viabilidade da sinalização na Rua Liberdade com a Avenida Calógeras (semáforo) e na Rua Marco Polo também com a Avenida Calógeras, próximo ao nº 440 (lombada de elevação), todas situadas na Vila Carvalho.

O grande fluxo de alunos e professores na Escola Municipal Bernardo Franco Baís e também no Ministério Infantil da 3ª Igreja Batista e Academia Pública de Ginástica, conforme conferiu “in loco”, motivaram o Vereador encaminhar indicação à SISEP.

Tapa-buraco

Ainda para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, o Vereador reivindicou a operação tapa-buracos na Chácara das Mansões, iniciando na BR-163 (entrada pelo Hotel Solar) até a Colônia de Férias da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (pela Rua Bom Retiro),

Melhorar o tráfego de veículos sem colocar em risco a vida dos pedestres, ciclistas, motociclistas e moradores, conforme justificativa apresentada pelo Vereador Francisco, urge que a municipalidade atenda ao pedido encaminhado em forma de indicação, registrando que a melhoria beneficiará proprietários das diversas chácaras da região, visitantes e fiéis que frequentam o Aprisco, Hotel Chácara do Lago, bem como os Associados da Colônia de férias da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

A operação tapa buracos também foi solicitada pelo Vereador depois de estabelecer contato com os bairros São Francisco, Vila Alba, Jardim São Lourenço, Vila Gomes, Bairro Coronel Antonino, Bairro Jatiúca e Bairro Caiçara.

Os buracos, de acordo com o Vereador, são visíveis na Rua Brasil esquina com as Ruas Rachid Neder, Jaguarão e Júlio Dittmar; Avenida Júlio de Castilho, em frente ao nº 2.321; Rua José de Freitas Guimarães e Rua Antônio Bicudo (Ruas laterais do supermercado Fort Atacadista); Rua do Rosário com a Rua das Paineiras; Rua Alegrete, próximo à Rua Gravataí; Rua Elvira Coelho Machado com as Ruas Pestalozzi, João Tessitore e São Vicente de Paula; Rua José Soares Dias e Rua Melvin Jones.

Vereador Francisco incluiu no pedido a realização de um o estudo para a implantação de asfalto no Bairro Jardim Mansur e Residencial Parque dos Girassóis. “Espero que a resposta do prefeito Marquinhos Trad corresponda às expectativas dos moradores”, pontuou o Parlamentar.

