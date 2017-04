Vereador Francisco encaminha pacote de indicações à Sisep

Mesmo com o serviço de tapa-buraco atuando com 30 equipes nas ruas de Campo Grande, as reivindicações de moradores que chegam ao gabinete do vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PBS, são transformadas em indicações e posteriormente encaminhadas ao gabinete do Marquinhos Trad (PSD), para que determine à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) adoção de providência.

Vereador Francisco, ponta das inúmeras reivindicações, está solicitando a inclusão de diversas localidades da cidade no programa denominado “Operação Tapa-buraco”, na Rua Guararapes, entre a Avenida Manoel Joaquim de Moraes e a Avenida Marechal Deodoro, no Bairro Coophamat; e na Avenida Castelo Branco, entre a Avenida Mascarenhas de Moraes e a Rua Alegrete, no Bairro Vila Rica.

O Vereador incluiu no pacote a Avenida Castelo Branco, entre a Avenida Mascarenhas de Moraes e a Rua Alegrete, no Bairro Vila Rica; Rua do Marco, entre a Rua Spipe Calarge e a Rua São Félix, no Bairro Vila Carlota; Rua Valério de Almeida, entre a Rua Águas da Prata e a Rua Gaudilei Brun, no Bairro Conjunto Iracy Coelho; Rua Butiá, entre a Avenida Ministro João Arinos e a Rua Afonso Lino Barbosa, no Bairro Chácara Cachoeira; Rua Guerra Junqueira, nº 321, no Bairro Jardim São Bento; e Rua Olário de Oliveira França, esquina com a Rua Carlota de Almeida Lemos, no Jardim Paradiso.

Todas as ruas mencionadas, de acordo com o vereador veterinário Francisco, precisam de atenção especial da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos por conta dos inúmeros buracos que estão causando prejuízos consideráveis aos proprietários de veículos.

Apesar de reconhecer e elogiar a pronta intervenção da Prefeitura que já recuperou mais de 90 mil dos 300 mil buracos catalogados, o Vereador espera que as regiões mencionadas através de indicações sejam incluídas no programa de obras da municipalidade.

Veja Também

Comentários