Vereador Francisco elogia projeto de ressocialização de presos

Ao participar da solenidade de entrega da reforma da Escola Estadual Emygdio Campos Widal, através do projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade”, evento que foi realizado na manhã da última sexta-feira (7) em Campo Grande, o vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB, enalteceu a iniciativa do Poder Judiciário sul-mato-grossense pela abrangência da ressocialização. “A iniciativa do judiciário reflete positivamente na vida de quem esta cumprindo pena e para quem busca na educação construir o futuro”, elogiou o Vereador.

O projeto que possibilita a ocupação da mão de obra dos presos na reforma de escolas foi idealizado e colocado em prática pelo juiz Albino Coimbra Neto. Outras seis instituições já foram reformadas, beneficiando cerca de cinco mil alunos e gerando uma economia de mais de três milhões aos cofres públicos.

A reforma

Nesta obra foram realizados os serviços de substituição da parte elétrica geral, troca do forro, pintura do prédio (área interna e externa e piso); acessibilidade, com a construção de calçadas acessíveis em todo o entorno da escola, além de corrimões e rampas.

Houve também a reforma hidráulica e fluvial, construção da nova portaria de entrada dos alunos dentro das normas técnicas, cobertura das entradas de acesso dos alunos, revitalização da jardinagem, reforma das salas de aulas e salas administrativas, reforma da secretaria da escola e do refeitório, além da reforma dos banheiros e dos bebedouros.

A compra dos materiais de construção foi custeada por meio do desconto de 10% dos salários dos presos que trabalham remunerados, em um total de R$ 220 mil. A Secretaria Estadual de Educação investiu R$ 195 mil no projeto arquitetônico, no acompanhamento técnico e fiscalização, no transporte e pagamento dos salários dos detentos que trabalharam durante a realização da reforma.

