Vereador Francisco concorda com Kassab sobre potencial de CG

Durante reunião do ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) com o prefeito Marquinhos Trad, realizada na Esplanada Ferroviária na quarta-feira (19), foi evidenciado o potencial de Campo Grande para absorver as novas tecnologias. A menção foi feita ao falar do projeto do satélite a ser lançado no espaço nos próximos meses.

Além de colaborar com o Ministro, o vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB, acrescentou que a Capital do Estado de Mato Grosso do Sul “é um celeiro de oportunidade para realização de grandes investimentos praticamente em todas as áreas”.

Reflexo na saúde

Outro ponto destacado é sobre a introdução da internet em todos os equipamentos que compõem a rede de saúde. O Vereador elogiou o ministro Kassab e o prefeito Marquinhos Trad, empenhados que estão em facilitar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. “O emprego da tecnologia como ferramenta indispensável para tornar a saúde pública acessível e funcional a todos, certamente que pode contar com o meu apoio”.

Por fazer parte da base de sustentação política do prefeito Marquinhos Trad, o Vereador destacou a pronta disposição demonstrada pelo administrador campo-grandense de investir na modernização do sistema de saúde. “Ele (o prefeito) assegurou que a nova gestão começa avançar no sentido de se habilitar para compartilhar os projetos disponíveis pelo Governo Federal”, concluiu o vereador Francisco.

