Vereador destaca que prevenção é melhor medida contra Influenza

A Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande discutiu em audiência pública realizada sexta-feira (3) no Plenário Oliva Enciso, o Programa Nacional de Imunização contra a Influenza e leis municipais sancionadas para imunizar outros grupos.

O vereador Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB, destacou que a iniciativa busca atender e melhorar as condições dos usuários do sistema público de saúde. "Já estive do lado de lá, vivenciando todo o dia a dia essa questão da vacinação", pontuou, mencionando que "toda e qualquer ação preventiva na área da saúde pode contar com o seu irrestrito apoio".

Vereador Francisco comentou que quando se fala em vacinação, "é preciso entender que o fundamental é trabalhar em conjunto com as duas unidades sentinelas, com a realização de exames periódicos para que possamos estar atentos antes de a doença chegar ao município".

Atento às ponderações dos participantes da audiência pública, o Vereador do PSB realçou que foi importante ouvir todos os setores da saúde, acrescentando que o passo seguinte consiste na aplicação das leis para que as medidas preventivas possam refletir positivamente na saúde do cidadão.

Integra a Comissão Permanente de Saúde os vereadores Dr. Loester, Dr. Antônio Cruz, Fritz, Enfermeira Cida e Dr. Lívio. Os vereadores veterinário Francisco, Eduardo Romero e Junior Longo, além do deputado estadual Paulo Siufi, prestigiaram o evento voltado para a melhoria da saúde.

