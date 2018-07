Vereador encerra semestre com 2700 solicitações para melhorias nos bairros da Capital

“A população muitas vezes não sabe onde reivindicar melhorias para seus bairros, por isso, temos nos desdobrado para atender as demandas" - Foto: Divulgação

Com pouco mais de um ano e meio de mandato, o vereador Junior Longo (PSB) apresentou 2700 indicações solicitando serviços públicos em diversas regiões de Campo Grande. Segundo o parlamentar mais da metade desse número corresponde à solicitação de melhoria na malha viária da Capital, com a realização de tapa-buracos.

“É uma vitória pessoal, estar a serviço de nossa gente. Estou no 3º semestre como vereador e venho a cada dia mais me inteirando da necessidade de nossa Capital. Uma das nossas funções é intermediar as necessidades da população junto à Prefeitura de Campo Grande”, pontuou Junior Longo.

Ainda pensando no tráfego nos bairro, o vereador apresentou solicitação de mais de 350 indicações pedindo a realização de cascalhamento e patrolamento. “O ideal era que todos os bairros fossem asfaltadas, no entanto, sabemos da inviabilidade financeira para a realização da pavimentação completa. Sendo assim, o serviço de cascalhamento e patrolamento acaba sendo uma solução paliativa para as dificuldades enfrentadas pelos moradores das regiões que não possuem asfalto”.

Junior Longo também tem se preocupado com a falta de iluminação pública, foram cerca de 250 pedidos pedindo a manutenção da rede elétrica das ruas de nossos bairros. O parlamentar também solicitou sinalização vertical e horizontal, lombada eletrônica, limpeza pública, pode de árvores, instalação de passarela elevada ou quebra-molas, a finalização de obras de CEINFs inacabadas, entre outras.

Desde seu primeiro ano de mandato, o vereador Junior Longo disponibilizou vários canais para atender a população campo-grandense, por meio do seu “Gabinete Online”, sendo assim, se qualquer cidadão tiver uma solicitação, basta entrar em contato pelo e-mail: contato@juniorlongo.com.br ou via facebook/instagram: JuniorLongoMS ou pelo Whats App: 9.9211-3009.

“A população muitas vezes não sabe onde reivindicar melhorias para seus bairros, por isso, temos nos desdobrado para atender as demandas em parceria com a Prefeitura Municipal. Já tivemos várias demandas atendidas, a última delas foi à limpeza da Rua Fidelo Mariano Almeida no Oliveira III. O local estava serviço de depósito de lixo, sem contar no mato alto que servia de abrigo para animais peçonhentos que coloca em risco a saúde dos moradores da região. Agradeço a parceria com o governo municipal, pois quem sai ganhando é a nossa gente. É tempo de trabalhar”, finalizou o vereador.