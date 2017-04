Vereador encaminha Moções de Congratulação para Assembleia de Deus Missões e Sara Nossa Terra por eventos Gospel

O vereador Junior Longo (PSDB) apresentou Moção de Congratulação pela realização da 26ª Escola Bíblica de Campo Grande e do Celebra Sara Nossa Terra, durante a Sessão Ordinária, desta quinta-feira (27).

Sendo que a primeira Moção de Congratulação será encaminhada ao pastor Antônio Dionizio da Silva, presidente da Assembleia de Deus Missões - MS, pelo evento realizado entre os dias 13 a 16 de abril. A 26ª Escola Bíblica de Campo Grande reuniu cerca de quatro mil pessoas, vindas de várias cidades do Mato Grosso do Sul, além de outros estados e outros países, no intuito de aprender muito mais sobre a bíblia.

O evento também contou com o Espaço Cidadão que ofereceu aos participantes, acesso a vagas de empregos pela FUNTRAB; emissão de Carteira de Trabalho pelo Ministério do Trabalho; Agendamento de Exames Preventivo e Mamografia, em atenção à Saúde da Mulher; Aferição de Pressão e Teste de Glicemia.

Também foi oferecida consultoria jurídica e apresentação de indicações para melhorias nos bairros da Capital. Sendo uma parceria entre as instituições já relacionadas, juntamente com o vereador Junior Longo e o deputado federal, Elizeu Dionizio.

A outra Moção de Congratulação será encaminhada ao bispo Antônio Toneti, da Igreja Evangélica Sara Nossa Terra, pelo evento realizado entre os dias 20 e 22 de abril. Celebra Sara Nossa Terra reuniu cerca de 3.800 pessoas, no intuito de fortalecer a fé por meio da palavra, ensinar princípios de liderança, e promover treinamentos para líderes.

O vereador Junior Longo cumprimenta o diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (FUNTRAB), Wilton Acosta, que tem sido um grande parceiro no desenvolvimento de ações sociais que beneficiam a população. Além de ser pastor da Igreja Sara Nossa Terra. “O evento foi uma bênção. Muito gratificante ver a Palavra de Deus sendo pregada e salvando muitas almas”, finalizou o vereador.

