Vereador divulga campanha da ONU para acabar com violência contra mulheres e meninas

"Não deixar ninguém para trás: acabar com a violência contra as mulheres e as meninas". Esse é o tema da campanha que o vereador André Salineiro trouxe para a Câmara Municipal, na manhã de terça-feira, dia 25. Esse é o dia de cada mês em que as pessoas são convidadas a vestir roupa alaranjada como forma de manifestar o empenho no combate à violência contra a mulher, um projeto da Organização das Nações Unidas (ONU).

O vereador aproveitou a palavra durante a sessão para dar entusiasmo à campanha e motivar as mulheres que ofereciam a fita simbólica alaranjada aos participantes, além de fazer um alerta. "Nesta madrugada, morreu a recepcionista Pâmella Jennifer Garicoi, de 32 anos, alvejada pelo ex-marido, que depois cometeu suicídio. Isso, sem falar de tantas mulheres que são agredidas todos os dias e nem chegam a fazer um boletim de ocorrência. É importante que elas busquem a Polícia e que trabalhemos também nas escolas para combater esse e qualquer tipo de violência entre as crianças", disse Salineiro.

Entre as entusiastas da campanha, a professora Vera Lúcia ressaltou que o dia é para falar sobre o assunto e a campanha vai continuar no próximo dia 25, na Câmara Municipal. "Temos que conversar mais, nos expressar, em especial nas escolas para combater a violência contra as meninas para que aprendam desde cedo e lutar contra todo o tipo de manifestações de ódio, não só contra as mulheres, pois isso existe e não podemos aceitar", comentou Vera, que é presidente do PSDB Mulher em Campo Grande.

Eliana Rodrigues, presidente do PSDB Mulher Estadual, também participou da ação, junto aos demais vereadores da bancada tucana. "Estão todos mobilizados para levar adiante essa campanha. É uma campanha da ONU, que estamos apoiando e lembrando que é desde cedo que temos que conversar sobre isso, nas escolas, com crianças e adolescentes".

"Vestir a camisa é um chamamento. A cor, na realidade, é um ato simbólico para despertar a discussão sobre o tema, pois tem uma meta da ONU de diminuir drasticamente a violência até 2030 e temos que fazer algo para isso", comentou a professora Jaira Barbosa.

