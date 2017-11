Vereador destaca importância da acuidade visual em escolas

PL foi aprovado, em primeira votação - Divulgação

O Projeto de Lei n. 8.549/17, que institui o mês da acuidade visual no Calendário Oficial da Rede Municipal de Ensino (Reme), foi aprovado, em primeira votação, hoje. O projeto é de autoria dos vereadores Júnior Longo, Otávio Trad, Dr. Wilson Sami e foi assinado também pelo Dr. Lívio. Agora, o projeto segue para segunda votação e, em seguida, para sanção do prefeito.

Médico oftalmologista, o vereador Dr. Lívio defendeu a importância do projeto para que as crianças possam ter um aprendizado completo e digno, sem o estigma que muitas vezes é criado pela não detecção de problemas visuais antes dos sete anos. “Muitas vezes, a criança tem um problema de visão que não foi identificado e isso reflete na aprendizagem e no rendimento escolar”, destacou.

Dr. Lívio lembrou que, hoje, cerca de 20% das crianças sofrem com algum tipo de deficiência como miopia ou astigmatismo, por exemplo, e que podem ser perfeitamente detectados por um professor, um administrativo ou qualquer pessoa bem treinada para, posteriormente encaminharem ao oftalmologista, que é o profissional mais adequado para o cuidado com a saúde visual.

Conforme o projeto, o mês da acuidade visual será abril, quando também tem as campanhas do “Abril Marrom”, de combate à cegueira. A proposição prevê que o Poder Executivo fique obrigado a realizar testes de acuidade visual, sem prejuízo aos exames oftalmológicos, nos estabelecimentos da Reme com a participação e acompanhamento de profissionais especializados da área de saúde do município.

A partir dos resultados dos testes obtidos pelos profissionais da área especializada, serão feitas reuniões com os pais ou responsáveis para dar a orientação necessária. Com isso, a expectativa é prevenir e identificar problemas visuais dentro das escolas, contribuir na melhoria do processo de ensino e aprendizagem, além de diminuir os índices de evasão escolar.