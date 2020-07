Vereador de Sidrolândia faz piada com coronavírus e diz que doença se cura com "trabalho, tereré e carreteiro"

Vereador e presidente da Câmara Carlos Henrique - Reprodução

Um vídeo gravado pelo presidente da Câmara Municipal de Sidrolândia que circula pelos grupos de Whatsapp estás causando polêmica nas redes sociais. Na postagem o vereador do PDT o pastor, Carlos Henrique Nolasco Olindo, incorporando um personagem com sotaque caipira, desdenha da pandemia do Covid-19 e dá sua “receita” peculiar para ficar imunizado ao vírus, “o coronavírus”.

Fazendo graça e incorporando um personagem ele dá a receita para curar a doença. “O pessoal, deixa eu falar o seguinte. Tá apavorado com negócio de curuvico? É o seguinte, é só acordar cedo, mas bem cedo, comer carreteiro de manhãzinha cedo, com ovo frito, banha de porco, tomar tereré com os outros, apertar na mão dos outros e não vai dar nada não, ninguém pega isso não. Esse negócio de curuvico, fica tranquilo gurizada, que Deus protege e guarda”, afirma ele.

A performance, gravada em frente de um posto de combustível, mostra o vereador de chapéu e sem máscara e começou a circular ontem, dia onde o número de casos confirmados da doença bateu recorde na cidade com 36 confirmações e 4 mortes.

O outro lado – Questionado sobre a postagem o pastor defendeu dizendo que o vídeo foi gravado “há muitos dias, num grupo restrito”. E mais ele destacou que não permitiu que o vídeo fosse divulgado e que pretende acionar a polícia contra o "vazamento" e compartilhamento.

Ele continua salientando que não permitiu o uso da imagem e diz que toma todos os cuidados. A postagem teria sido uma forma de acalmar e diminuir o temor principalmente da população rural.

“Para tentar animar, fazer com que não entrassem em pânico. Temos que nos preocupar, mas também temos que tocar o Brasil”, opinou.