Vereador de Rio Verde, Fabinho Borracheiro é condenado por furto de gado e cumprirá pena em regime semiaberto

Vereador de Rio Verde foi condenado pela Justiça - Foto: Reprodução

O vereador de Rio Verde, Fabio de Oliveira Souza, o “Fabinho Borracheiro” foi condenado a quatro anos e quatro meses de reclusão por crime de receptação qualificada de gado furtado. A pena foi aplicada em sentença do juiz Rafael Augusto Mateucci Cassia, e será cumprida em regime semiaberto.

As investigações tiveram início em 2013, sobre quadrilha especializada em levar bovinos de propriedades rurais da região, ocorridos desde 2012.

O vereador que é do PSDB, que está em segundo mandato, foi eleito em 2016 com 284 votos. Ele chegou a ser preso, junto com mais três homens, por integrar o bando. Na decisão do magistrado, são citados furtos de 478 animais em várias fazendas.

Na sentença foram condenados, além do vereador “Fabinho Borracheiro”, os irmãos Márcio Antônio Morais, Odair José Morais, além de Ronaldo Ribeiro Melo e um quarto homem identificado como Fabiano Vieira de Andrade, também foram processados, depois de investigação que durou seis meses. Eles foram condenados a penas que variam entre 3 anos e 6 meses a 7 anos de reclusão, começando em regime semiaberto, por furto qualificado e ainda concurso de crimes.

O bando, segundo denúncia do Ministério Público de MS tinha funções delimitadas, que incluíam invadir as fazendas, levar os animais de pouco a pouco e depois vender. Os crimes eram cometidos a noite, o que configura o furto qualificado, por ser considerado um período ainda mais vulnerável.