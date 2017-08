Vereador apresenta Projeto de Lei que denomina de Pedro Pedrossian o complexo ferroviário

O líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD), nesta terça-feira (22/8), protocolizou projeto de lei denominando de “Esplanada Ferroviária Governador Pedro Pedrossian” todo o complexo ferroviário, localizado na avenida Calógeras.

Conforme o projeto de lei, compreende todo o complexo ferroviário, o Armazém Cultural Helena Meirelles, o Arquivo Histórico de Campo Grande (ARCA), o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, a Vila dos Ferroviários e o Gabinete da Esplanada – Casa Ferroviária, além de outros locais que surgirem no local. “A presente propositura de denominação deste espaço público é merecedora ao pretenso homenageado, haja vista a sua importância política para a população sul-mato-grossense”, enalteceu o parlamentar.

Segundo Chiquinho Telles, o motivo que o levou a escolher a Esplanada Ferroviária foi devido ao fato de o ex-governador ter se destacado como engenheiro, atuando na época como chefe de divisão da ferrovia em Campo Grande; assessor do presidente da Rede Ferroviária Federal, no Rio de Janeiro e diretor superintendente da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em Bauru (SP).

Para o vereador, a morte de Pedrossian representou uma grande perda para o Estado.

"Eu me lembro do Pedro do Povo, que construiu Mato Grosso do Sul”, declarou ao reconhecer que “se tirarmos as obras que este governador fez durante os seus três mandatos, Campo Grande vira um verdadeiro cerrado”.

Como morador das Moreninhas, um dos bairros que Pedrossian construiu, Chiquinho Telles considerou nada mais justo que apresentar um projeto de lei, reconhecendo o trabalho do ex-governador com uma justa homenagem. “Esta é uma singela homenagem a um grande homem que fez muito pelo Mato Grosso do Sul e principalmente pela nossa Cidade Morena”.

