Vereador apresenta indicações por melhorias no trânsito em Campo Grande

O vereador Junior Longo (PSDB) tem se colocado à disposição da população para atender as demandas por melhorias nos bairros e região central de Campo Grande. Nesse intuito, o parlamentar tem apresentado a Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Municipal responsável por cada setor as solicitações que tem chegado até seu gabinete.

Tapa-buracos: na Avenida Senador Filinto Muller, em frente ao Hospital Universitário, próximo à Subway. Muitas reclamações nos foram enviadas por causa do fluxo intenso de veículos e pedestres. As crateras vêm atrapalhando significativamente o trânsito, já foram presenciados muitos acidentes e esses buracos tiveram total influência nessas ocorrências.

Na mesma situação caótica está a Rua Planalto em frente ao nº. 693 e em frente ao nº. 835, ambos no Jardim TV Morena. Ainda no mesmo bairro temos a Rua Santana que passa pelo mesmo problema de buracos em toda a sua extensão. Por isso, visando segurança dos transeuntes, bem como para facilitar o próprio transito, em atendimento à reclamação dos moradores, solicitamos que esses enormes buracos sejam tapados, diminuindo assim o desconforto por parte dos motoristas e o sossego dos moradores do bairro que vivem temendo acidentes.

Já na Rua da Paz, entre as ruas Alagoas e Goiás, a reclamação vem dos moradores, comerciantes, advogados, servidores e a população em geral, que reclamam dos inúmeros buracos que atrapalham o tráfego de veículos e até pessoas, pois, a pavimentação asfáltica está muito deteriorada.

A situação do Rua Bom Pastor é preocupante, pois a mesma se tornou uma via muito transitada em virtude dos inúmeros comércios do setor de alimentos que estão em toda a extensão da via. Sendo assim, carros e clientes sofrem com a falta de manutenção na pavimentação asfáltica, trazendo transtorno para os frequentadores e comerciantes da região.

Lombada Eletrônica ou Passarela Elevada: na Rua da Divisão em frente ao Residencial Arvoredo, nº 3.012, no bairro Jardim Monte Alegre. As reivindicações dos moradores é pertinente devido ao fluxo intenso de carros o que dificulta a passagem dos pedestres e dos veículos que saem do condomínio. Pois, o trecho costuma ser muito movimentado já que virou via de acesso a diversos bairros de Campo Grande que estão localizados na saída de São Paulo.

Passarela Elevada: na Rua Ivan Fernandes Pereira, quase esquina com Avenida Afonso Pena, na lateral do Parque das Nações Indígenas. A indicação visa facilitar a locomoção de pessoas, que muitas vezes ao chegar ou sair do seu momento de lazer no Parque das Nações Indígenas, não conseguem atravessar essa rua, em dias de fluxo intenso, como feriados, finais de semana, muitos carros por ali passam, e os pedestres sempre ficam prejudicados.

Construção de Quebra-molas: na Rua 25 de Dezembro, nº. 1.107, em frente à escola GAPPE, no bairro Monte Castelo. Atualmente, apenas há no local faixas para os alunos atravessarem a rua. Ocorre que há necessidade de uma sinalização elevada, pois o local é bem movimentado, inclusive com trânsito de ônibus, colocando em risco a vida dos alunos e demais pedestres.

Instalação de semáforo: no cruzamento da Rua Goiás com a Rua Euclides da Cunha. No local existe apenas sinalização de placas de PARE, sendo insuficiente para a segurança dos que por ali transitam. Nas proximidades existem 2 escolas, e o trânsito é intenso, isso enseja a necessidade do semáforo, para facilitar a passagem de pedestres e reduzir os riscos de acidentes.

Patrolamento e Cascalhamento: da Rua dos Meninos, no trecho compreendido do nº. 10 ao nº. 243, no Jardim Anache e da Rua Alberto da Veiga, em toda sua extensão, no bairro Nova Lima. As ruas estão intransitáveis, tornando-se um problema para motoristas, ciclistas e pedestres. Existem trechos delas em que as valetas são enormes, ocupando quase toda a rua, sem contar o desnível. Mais parece uma estrada vicinal. Essa solicitação nos foi feita por mais de um morador.

Além do gabinete que está disponível para a população, o vereador Junior Longo disponibilizou o telefone: 3316-1533 ou ainda seu facebook: JuniorLongoMS para que a população possa mandar as demandas de seus bairros. “Estamos aqui para trabalhar e atender nossa gente. Queremos reconstruir nossa Campo Grande e contamos com a população para que nos mande suas solicitações”, afirmou.

